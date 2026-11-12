В магазинах Maxima на два дня объявлены скидки до 50%
Фото: Shutterstock
В Maxima объявили специальную акцию на пятницу и субботу.
В Латвии

В магазинах Maxima на два дня объявлены скидки до 50%

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В пятницу и субботу, 13 и 14 ноября, в магазинах Maxima в Латвии пройдет двухдневная акция, во время которой на отдельные категории товаров будут действовать скидки до 50%.

Акция под названием 2 izdevīgas dienas ("Два выгодных дня") будет действовать только 13 и 14 ноября. Среди товаров, на которые распространяются скидки, указаны игрушки, конструкторы LEGO, рождественские украшения и различные непродовольственные товары, включая бытовую химию и товары для дома.

При этом акция имеет ограничения. Скидки предоставляются при предъявлении карты PALDIES и не распространяются на товары, уже участвующие в других акциях, а также на некоторые категории товаров со специальными ценниками. Предложения не действуют при покупках через интернет-магазин Barbora.

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MaximaLego

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