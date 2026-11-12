Сразу несколько министерств Латвии могут прекратить существование
В Латвии обсуждается масштабная реорганизация министерств, в результате которой сразу несколько ведомств могут объединить, а общее число министров сократить. Среди рассматриваемых вариантов - объединение Министерства благосостояния и Министерства здравоохранения, однако сами ведомства пока не располагают конкретными планами предстоящих изменений.
Министр финансов Марис Кучинскис, который в новом составе Сейма возглавит фракцию своей партии, в интервью агентству LETA рассказал, что политическая сила рассматривает несколько вариантов реорганизации министерств при следующем правительстве.
По его словам, сейчас "Объединенный список" склоняется к объединению Министерства умного управления и регионального развития, Министерства климата и энергетики и Министерства экономики.
Кучинскис считает, что решение бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша создать отдельное Министерство климата и энергетики было довольно странным шагом. В результате, по его оценке, ни одно из ведомств не работает в полную силу, тогда как Министерство экономики могло бы выполнять гораздо больше функций. При этом министр признал, что финансовая экономия от такого объединения была бы сравнительно небольшой.
Министерства благосостояния и здравоохранения могут объединить с 2028 года
Еще один рассматриваемый вариант - объединение Министерства благосостояния и Министерства здравоохранения. По словам Кучинскиса, подготовка к этому процессу могла бы занять весь следующий год, а с 2028 года оба ведомства уже работали бы как единая структура.
"В ходе переговоров мы пришли к тому, что подготовка могла бы стать задачей следующего года. Возможно, не стоит торопиться с двумя министрами. За год можно было бы все подготовить, чтобы ничего не нарушить, и с 2028 года оба министерства были бы объединены", - заявил Кучинскис.
На вопрос, может ли до объединения двумя министерствами руководить один министр, политик ответил, что такой вариант возможен, однако окончательное решение пока не принято.
Между тем в Министерстве благосостояния агентству LETA сообщили, что никаких предложений о возможном объединении с Министерством здравоохранения ведомство не получало. Руководитель отдела коммуникации министерства Айга Исаева подчеркнула, что внутри ведомства этот вопрос также не обсуждался.
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В Министерстве здравоохранения комментировать возможное объединение отказались. Руководитель отдела коммуникации Оскар Шнейдерс пояснил, что вопрос о такой инициативе следует адресовать премьер-министру и другим политикам, а не самим министерствам.
Какие еще министерства могут объединить
Кучинскис допустил, что теоретически можно было бы объединить Министерство культуры с Министерством образования и науки. Однако он признал, что подобное решение, скорее всего, вызвало бы серьезное сопротивление со стороны представителей культурной отрасли.
Обсуждалась также идея создания Министерства инфраструктуры путем объединения Министерства сообщения и Министерства экономики. Однако сам Кучинскис считает, что сейчас от такого шага лучше отказаться.
"Мне кажется, что сейчас этого делать не стоит. У нас по-прежнему есть два больших камня на ногах - Rail Baltica и airBaltic. С ними нужно разбираться отдельно", - пояснил министр.
Премьер обещает объявить решение уже в выходные
Как сообщалось ранее, премьер-министр и формирующий следующее правительство Андрис Кулбергс в интервью TV3 заявил, что уже в следующем году планируется сократить количество министерств. При этом он не уточнил, какие именно ведомства предполагается ликвидировать или объединить и сколько министров будет в новом правительстве. По словам Кулбергса, конкретные решения планируется объявить в ближайшие выходные.
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Премьер также подчеркнул, что само по себе сокращение числа министерств не обеспечивает существенной экономии бюджетных средств. Реально уменьшить расходы можно за счет объединения помещений, сокращения затрат на их содержание и пересмотра административных расходов.
Сокращение числа министерств станет лишь одной из запланированных мер. В следующем году также предполагается уменьшить государственное финансирование политических партий, сократить компенсации депутатам Сейма и отказаться от представительских расходов.