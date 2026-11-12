Сразу несколько министерств Латвии могут прекратить существование

"В ходе переговоров мы пришли к тому, что подготовка могла бы стать задачей следующего года. Возможно, не стоит торопиться с двумя министрами. За год можно было бы все подготовить, чтобы ничего не нарушить, и с 2028 года оба министерства были бы объединены", - заявил Кучинскис.