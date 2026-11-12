Снег доберется и до Риги: прогноз погоды на четверг

Днем небо будет облачным. Утром местами, а вечером во многих районах Латвии ожидаются дождь и мокрый снег, местами возможен и снег. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, на побережье его порывы достигнут 15 метров в секунду. В утренние часы на востоке страны местами сохранятся дымка и туман. День будет прохладным: максимальная температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.