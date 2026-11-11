В Риге поезд сбил пожилого мужчину - машинист успел затормозить и спас ему жизнь
Недалеко от железнодорожной станции Браса в Риге пассажирский поезд сбил пожилого мужчину, оказавшегося на путях. Пострадавший чудом остался жив, однако этот случай вновь привлек внимание к безопасности на железной дороге. Как выяснилось, только за этот год на железнодорожных путях Латвии погибли уже девять человек, сообщает программа "Degpunktā" телеканала TV3.
Пассажиры поезда, следовавшего в Слоку, неожиданно почувствовали, что состав остановился вскоре после станции Браса. Вскоре стала известна причина остановки: под поезд попал человек. На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли пострадавшего из-под состава и передали медикам.
Позже выяснилось, что пострадавший - пожилой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался пересечь железнодорожные пути в районе платформы, но споткнулся и упал между рельсами. Поезд задел мужчину, однако машинист успел отреагировать, благодаря чему удалось избежать гибели человека.
Всего за два дня до этого, в понедельник, на железнодорожных путях в Озолниеки произошла трагедия: под поезд попал 28-летний мужчина, который погиб.
Главный технический инспектор Latvijas dzelzceļš Дайнис Званерс рассказал, что за последние годы количество несчастных случаев на железной дороге постепенно сокращается. Однако статистика по-прежнему вызывает тревогу. За последние пять лет под поезда ежегодно попадали от 16 до 24 человек, причем большинство таких происшествий заканчивались гибелью пострадавших.
Самым трагичным стал 2022 год, когда из 23 человек, попавших под поезда, погибли 20.
По данным Latvijas dzelzceļš, в 2026 году на железнодорожных путях Латвии зарегистрировано 17 происшествий, в которых девять человек погибли и восемь получили травмы. При этом далеко не все опасные ситуации заканчиваются столкновением. Как рассказал Званерс, за последние 11 месяцев машинистам 60 раз приходилось применять торможение, чтобы избежать наезда на людей.
Чаще всего подобные происшествия происходят с пассажирскими поездами на участках с интенсивным движением, особенно в Рижском регионе.
Статистика также показывает, что около 75% людей, попадающих в подобные происшествия, - мужчины. По словам представителя Latvijas dzelzceļš, из 17 зарегистрированных в этом году случаев семь были связаны с самоубийствами.
Специалисты напоминают, что железная дорога остается местом повышенной опасности. Даже если машинист вовремя замечает человека на путях и начинает тормозить, остановить многотонный состав мгновенно невозможно.
Читайте продолжение после рекламы
Если вы или ваши близкие оказались в тяжелой эмоциональной ситуации, можно круглосуточно обратиться за помощью в кризисный центр Skalbes по телефонам 67 222 922 или 277 222 92. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 113.