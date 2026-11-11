В Риге поезд сбил пожилого мужчину - машинист успел затормозить и спас ему жизнь

По данным Latvijas dzelzceļš, в 2026 году на железнодорожных путях Латвии зарегистрировано 17 происшествий, в которых девять человек погибли и восемь получили травмы. При этом далеко не все опасные ситуации заканчиваются столкновением. Как рассказал Званерс, за последние 11 месяцев машинистам 60 раз приходилось применять торможение, чтобы избежать наезда на людей.