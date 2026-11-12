Горькое совпадение: в Огре дотла сгорел дом, страховка которого закончилась за день до пожара
Вечером 10 ноября в Огре произошел сильный пожар, в результате которого одна семья лишилась жилого дома, а соседи потеряли хозяйственную постройку, сообщает программа "Degpunktā" телеканала TV3.
Илварс вышел на улицу покурить и неожиданно увидел, что в углу навеса начался пожар. Рядом росли сухие деревья, поэтому огонь распространился практически мгновенно. Заметив пламя, мужчина поспешил предупредить сына, который живет в соседнем здании на том же участке. Однако сделать что-либо, чтобы остановить распространение огня, они уже не могли.
Пламя охватило оба этажа жилого дома и крышу, практически полностью уничтожив здание. Причина возгорания пока не установлена. Владельцы предполагают, что пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.
Огонь оказался настолько сильным, что перекинулся через границу участка на соседнюю территорию. В результате Модрис и его семья лишились хозяйственной постройки, расположенной неподалеку от горевшего дома.
Несмотря на случившееся, Модрис не собирается обвинять соседей. По его словам, сейчас гораздо важнее справиться с последствиями пожара и начать восстанавливать уничтоженное имущество. Ему и супруге помогут дети, а Илварс и его сын Иво, вероятно, также будут рассчитывать на поддержку окружающих.
При этом владельцев сгоревшего жилого дома беспокоит еще одно обстоятельство. Как выяснилось, страховка на здание действовала только до 9 ноября, то есть закончилась буквально за сутки до пожара. Теперь семья опасается, что расходы на восстановление дома придется покрывать самостоятельно. Окончательно вопрос о возможном страховом возмещении пока не прояснен.