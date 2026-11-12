Горькое совпадение: в Огре дотла сгорел дом, страховка которого закончилась за день до пожара

При этом владельцев сгоревшего жилого дома беспокоит еще одно обстоятельство. Как выяснилось, страховка на здание действовала только до 9 ноября, то есть закончилась буквально за сутки до пожара. Теперь семья опасается, что расходы на восстановление дома придется покрывать самостоятельно. Окончательно вопрос о возможном страховом возмещении пока не прояснен.