Литва уже тестирует идущее из РФ транзитом зерно - что показали первые проверки
После того как Литва начала проверять происхождение продовольственного зерна, следующего транзитом из России и Беларуси, результаты первых тестов показали, что его происхождение не было фальсифицировано - это российское зерно.
Как сообщила BNS представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы (ГПВС) Айсте Прелгаускайте, анализы образцов зерна, взятых в начале сентября и проверенных британскими специалистами, показывают, что происхождение зерна - российское.
По словам представителя службы, зерно было задекларировано как российское, поэтому его происхождение не было фальсифицировано. "В данном случае происхождение зерна не скрывалось и не фальсифицировалось. Было указано, что оно российского происхождения. Мы проверили, не с территории ли Украины оно, хотя представлено как российское. Подтвердилось, что это не так, и лаборатория подтвердила правильность указания страны происхождения - территория России", — пояснила Прелгаускайте.
По ее словам, тесты заняли два месяца, но в будущем процесс может ускориться: "Все процедуры проводились впервые, поэтому, вероятно, следующие исследования не займут столько времени, но опять же это зависит от зарубежных лабораторий".
Как ранее сообщало агентство BNS, в целях предотвращения транзита через Литву зерна, возможно, похищенного на оккупированных территориях Украины, в начале сентября ГПВС было предписано проверять происхождение всего - не только фуражного, но и продовольственного - зерна, перевозимого из России и Беларуси.
Несмотря на это, пока юридически не вступила в силу новая ужесточенная система проверки зерна, за отправку образцов в зарубежные лаборатории до сих пор платит ГПВС, а грузы на границе Литвы не останавливаются - они могут выходить из Клайпедского порта до получения окончательных результатов тестов. С 16 ноября вступит в силу новый порядок контроля: за исследования происхождения зерна будет платить бизнес, а в ожидании их результатов грузы не смогут покинуть Клайпедский порт.
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Агентство BNS отмечает, что в начале октября президент Литвы, а также премьер-министры Латвии и Эстонии призвали лидеров Европейского союза запретить транзит российского зерна.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил, почему власти хотят запретить новые контракты, но не готовы расторгать уже заключенные - запрет на транзит российского зерна через Латвию может обернуться судебными разбирательствами, многомиллионными компенсациями и проблемами для других грузоперевозок.