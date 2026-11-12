Литва уже тестирует идущее из РФ транзитом зерно - что показали первые проверки

По словам представителя службы, зерно было задекларировано как российское, поэтому его происхождение не было фальсифицировано. "В данном случае происхождение зерна не скрывалось и не фальсифицировалось. Было указано, что оно российского происхождения. Мы проверили, не с территории ли Украины оно, хотя представлено как российское. Подтвердилось, что это не так, и лаборатория подтвердила правильность указания страны происхождения - территория России", — пояснила Прелгаускайте.