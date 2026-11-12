Такой бизнес нам не нужен? Известный в Латвии эксперт призвал отказаться от лотерей - и начался спор

Другой участник дискуссии задался вопросом, почему именно лотереи оказались в центре внимания, если алкоголь, табак и другие потенциально вызывающие зависимость продукты также свободно продаются. "Многие жизни гораздо сильнее разрушают алкоголь, лень и насилие. Подождите, лотерейный билет, с помощью которого человек подпитывает свои мечты о богатстве, - это зло? Хорошо, а как насчет алкоголя на магазинных полках и автозаправках? Разве он не разрушает человеческие жизни?" - возмутилась одна из женщин. Она также привела аргумент, что не слышала о случаях, когда мужчина избивал жену или детей из-за того, что не выиграл в лотерею.