Такой бизнес нам не нужен? Известный в Латвии эксперт призвал отказаться от лотерей - и начался спор
Государственная лотерея или азартная игра, которая разрушает жизни? В Латвии разгорелся спор о том, стоит ли вообще сохранять Latvijas Loto. Одни требуют покончить с этой индустрией, другие напоминают о доходах бюджета и двойных стандартах.
Латвийский эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш поднял в соцсетях вопрос о деятельности государственной компании Latvijas Loto. Он поинтересовался, когда в стране открыто признают, что лотереи тоже относятся к азартным играм и могут разрушать человеческие жизни.
"Когда у нас наконец появится министр финансов, который скажет, что Latvijas Loto - это азартные игры, разрушающие жизни, и что Латвии такой "бизнес" не нужен?" - написал Страздиньш.
Его публикация вызвала оживленную дискуссию. Одни пользователи поддержали позицию эксперта, другие напомнили, что государство само получает значительные доходы от лотерей, а потому отказываться от этого бизнеса вряд ли захочет.
В комментариях также прозвучали опасения, что основными участниками лотерей становятся пенсионеры и люди с невысокими доходами. Между тем проблема игровой зависимости в Латвии продолжает обостряться. По имеющимся данным, около 60% людей с игровой зависимостью играют в интернете. В реестр самоисключения от азартных игр уже внесли себя примерно 38 тысяч человек, однако реальное число проблемных игроков значительно выше.
Государство зарабатывает на надежде выиграть
Одним из первых аргументов против идеи отказаться от государственных лотерей стали финансовые интересы страны. "Никто не откажется от 26 миллионов в государственном бюджете. Можешь предложить, где взять такую же сумму взамен? С таким же успехом можно отказаться от продажи алкоголя и сигарет", - заметил один из пользователей.
Другие также напомнили, что государственные лотереи существуют во многих странах Европы и мира, а их доходы пополняют казну.
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"Latloto - это регулируемый государственный бизнес, такой есть во многих странах Европы и мира. Можно его ликвидировать и повысить налоги", - написал участник обсуждения.
Еще один комментатор обратил внимание на то, что в Латвии с помощью лотереи Senatne собирают деньги на ремонт Рижского Домского собора.
Впрочем, нашлись и те, кто считает подобную аргументацию недостаточной. По их мнению, государство не должно получать прибыль от деятельности, которая потенциально может приводить к зависимости и финансовым проблемам граждан. Особенно тревожным участники дискуссии считают то, что лотереи могут привлекать людей с небольшими доходами и пожилых жителей. "Кроме того, основная аудитория - пенсионеры и люди с низкими доходами, которые впоследствии и пополняют государственный бюджет", - написал один из пользователей.
Лотерея - не казино? Мнения разделились
Другие комментаторы не согласились с тем, что государственные лотереи следует приравнивать к наиболее опасным формам азартных игр.
Один из участников обсуждения рассказал, что, живя в Испании, все чаще замечает разницу в отношении людей к лотереям. По его словам, там покупка лотерейных билетов воспринимается как обычная рождественская традиция. "Здесь люди играют в лотерею, и скоро будет большая рождественская лотерея, которая для испанцев является такой же привычной традицией, как празднование Рождества. Коллективы на работе, компании друзей, родители во время детских спортивных тренировок - все вместе покупают билеты, радуются и надеются на удачу", - поделился он.
Некоторые пользователи считают, что проблема заключается не столько в самих лотереях, сколько в личной ответственности человека.
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"Нельзя запретить людям принимать глупые решения. Это тонкая грань, потому что теоретически практически все можно объявить "опасным", - написал один из комментаторов.
Другой участник дискуссии задался вопросом, почему именно лотереи оказались в центре внимания, если алкоголь, табак и другие потенциально вызывающие зависимость продукты также свободно продаются. "Многие жизни гораздо сильнее разрушают алкоголь, лень и насилие. Подождите, лотерейный билет, с помощью которого человек подпитывает свои мечты о богатстве, - это зло? Хорошо, а как насчет алкоголя на магазинных полках и автозаправках? Разве он не разрушает человеческие жизни?" - возмутилась одна из женщин. Она также привела аргумент, что не слышала о случаях, когда мужчина избивал жену или детей из-за того, что не выиграл в лотерею.
Другие пошутили, что в таком случае придется закрывать бары, клубы, пивоварни и все игорные заведения. Некоторые, напротив, поддержали идею ограничить не только государственные лотереи, но и частный игорный бизнес.
"А что тогда я буду скрябать?"
В обсуждении нашлось место и для личного опыта. Одна из пользовательниц рассказала, что буквально накануне в магазине стала свидетельницей того, насколько сильно некоторые люди увлечены покупкой лотерейных билетов.
"Вчера в магазине одна пенсионерка расталкивала меня локтями, чтобы быстрее добраться до кассы и купить лотерейные билеты. Купила сразу восемь штук", - написала она.
Другой комментатор с иронией заметил: "А что тогда я буду скрябять, когда мне захочется поскрябять?" - имея в виду популярные скретч-карты, на которых нужно стирать защитный слой, чтобы узнать результат.
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Прозвучала и мысль о том, что государственные лотереи могут даже помогать людям с более серьезной игровой зависимостью переключиться на менее опасное увлечение. "Знаю одного человека с зависимостью от игорных заведений, которого лото спасло, когда он переключился на него", - поделилась одна из участниц дискуссии.