Рижане редко видят полицейских на улицах. Глава службы Рукс объяснил, почему так происходит

Арманд Рукс согласился, что нехватка сотрудников полиции остается проблемой, причем особенно остро она ощущается именно в Риге. Однако, по его словам, чувство безопасности зависит не только от того, насколько часто человек встречает на улице полицейскую машину. "Понятно, что это ощущение безопасности зависит от многих факторов. Дело не только в том, находится ли полицейский экипаж в каком-то конкретном месте. Важны и общее восприятие безопасности в обществе, и различные обстоятельства. В сезон темного времени года - осенью, ранней весной и так далее - вполне понятно, что тревога людей усиливается. Мы это наблюдаем", - пояснил Рукс.