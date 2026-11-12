Рижане редко видят полицейских на улицах. Глава службы Рукс объяснил, почему так происходит
Жители Риги жалуются, что на улицах почти не видно полицейских и камеры наблюдения не заменяют живого присутствия стражей порядка. Глава Госполиции Арманд Рукс признал: нехватка сотрудников, особенно в столице, остается серьезной проблемой.
Одна из телезрительниц TV24 обратилась к начальнику Госполиции Арманду Руксу. По мнению женщины, одних камер видеонаблюдения недостаточно: людям важно видеть полицейских непосредственно на улицах. Она также рассказала, что некоторые группы людей вызывают у нее чувство неуверенности и тревоги, хотя признала, что это субъективное восприятие.
"Я понимаю, что вопрос опять упирается в зарплаты и поэтому вы не можете набрать достаточное количество студентов или учащихся, которых можно было бы выпускать на улицы, чтобы люди чувствовали себя безопаснее. Или достаточно того, что повсюду установлены видеокамеры? Я не уверена. У меня нет ощущения, что в Риге на улицах достаточно полицейских", - обратилась телезрительница к главе Госполиции.
Арманд Рукс согласился, что нехватка сотрудников полиции остается проблемой, причем особенно остро она ощущается именно в Риге. Однако, по его словам, чувство безопасности зависит не только от того, насколько часто человек встречает на улице полицейскую машину. "Понятно, что это ощущение безопасности зависит от многих факторов. Дело не только в том, находится ли полицейский экипаж в каком-то конкретном месте. Важны и общее восприятие безопасности в обществе, и различные обстоятельства. В сезон темного времени года - осенью, ранней весной и так далее - вполне понятно, что тревога людей усиливается. Мы это наблюдаем", - пояснил Рукс.
При этом начальник Госполиции отметил, что результаты проводимых полицией опросов не свидетельствуют о массовом ощущении небезопасности среди населения. По его словам, около 80% жителей чувствуют себя в безопасности в районе своего проживания.
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Вместе с тем Рукс не стал отрицать проблему нехватки полицейских. Он подчеркнул, что количество патрулей как государственной, так и муниципальной полиции ограничено во всех регионах и городах страны. "Мы много говорили о нехватке сотрудников полиции, особенно в Риге", - признал он.
В то же время, по словам Рукса, в последние годы были проведены реформы, направленные на то, чтобы больше сотрудников работали непосредственно на улицах, а не находились в кабинетах. Одним из результатов этих изменений стала система реагирующих полицейских, которые оперативно выезжают на вызовы.
Кроме того, далеко не вся деятельность полиции заметна обычным прохожим. "Я бы не сказал, что полицию невозможно увидеть на улицах. Мне кажется, ее все-таки можно увидеть. Есть и много полицейских подразделений, которые работают на неотмеченных специальной раскраской автомобилях. Кроме того, наряду с полицией в форме работает и криминальная полиция", - пояснил начальник Госполиции.
В качестве еще одного аргумента Рукс привел статистику преступности. По его словам, после подведения итогов первых девяти месяцев этого года выяснилось, что количество зарегистрированных в Латвии преступлений сократилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особенно заметно уменьшилось число преступлений против собственности. Речь идет о квартирных кражах, грабежах, угонах и других видах хищений.
Однако, несмотря на положительную динамику, кадровый вопрос в полиции остается открытым. По словам ее руководителя, в ведомстве по-прежнему есть незаполненные штатные должности. Рукс особенно обеспокоен тем, чтобы в ходе реформы государственного управления эти вакантные должности не были просто сокращены. По его мнению, политикам необходимо прислушиваться к потребностям правоохранительных органов и обеспечить им возможность укомплектовать штат. Он добавил, что любые политические колебания и заявления, которые могут создать неопределенность относительно финансирования, численности штата или условий работы, негативно отражаются на настроении сотрудников правоохранительных органов. Даже небольшая неуверенность в завтрашнем дне может сказаться на работе ведомств.
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"Внутреннюю безопасность необходимо называть приоритетом. Чтобы у людей не возникало подобных вопросов, мы все вместе должны добиться того, чтобы в наших службах было достаточно сотрудников", - резюмировал Армандс Рукс.