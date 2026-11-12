20 лет за рулем трактора, но такого Янис еще не видел: видео фермера вызвало бурную дискуссию
20 лет за рулем трактора, но такого зрелища Янис еще не видел: посреди поля волк тащил добытую косулю. Мужчина снял необычную встречу на видео, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Янис поделился в Facebook необычным наблюдением, отметив, что подобное зрелище увидел в своей жизни впервые. "Говорят, что в сельской местности каждый день не похож на предыдущий. Сегодня сельское хозяйство встретилось лицом к лицу с дикой природой! 20 лет за рулем трактора, но такой вид из окна я наблюдаю впервые", - написал Янис в Facebook, опубликовав видео, на котором запечатлен волк, тащащий через поле добытую косулю.
Снятое им видео удивило многих. "Такие кадры нечасто увидишь", - согласился Марис. "Бедняга мучается среди кукурузных стеблей", - высказался Гунтарс. Велга добавила, что "всем хочется есть". "У волка нет магазинов с продуктами, которые поставляют туда фермеры..." - заметила женщина.
Впрочем, некоторые пользователи упрекнули Яниса за то, что он подъехал к хищнику слишком близко. "Не нужно было наезжать на него трактором. Мог бы снять издалека и позволить волку идти своей дорогой и спокойно поесть. Вам ведь тоже не понравилось бы, если бы вы ели, а кто-то с камерой подъехал бы прямо к вашему рту?" - написал Марис.
"Может быть, он тащил добычу своим маленьким волчатам, но тут нашелся человек, который ему помешал..." - добавила Анастасия. "В итоге волк смог доесть свою косулю или так и остался голодным?" - поинтересовалась Сандра. Янис пояснил, что "наверняка под покровом ночи волк вернется и заберет свою добычу".
Бируте же заявила, что ей жаль косулю, а не волка. "Если бы на месте волка была собака, то, о боже, сколько всего пришлось бы выслушать! Волка жалко, а косулю - нет..." - поделилась своими мыслями женщина.