20 лет за рулем трактора, но такого Янис еще не видел: видео фермера вызвало бурную дискуссию

Впрочем, некоторые пользователи упрекнули Яниса за то, что он подъехал к хищнику слишком близко. "Не нужно было наезжать на него трактором. Мог бы снять издалека и позволить волку идти своей дорогой и спокойно поесть. Вам ведь тоже не понравилось бы, если бы вы ели, а кто-то с камерой подъехал бы прямо к вашему рту?" - написал Марис.