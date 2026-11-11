В возрасте 66 лет умер посол России в США Александр Дарчиев

Дарчиев занимал пост посла России в США с 2025 года, сменив на этой должности Анатолия Антонова. Его назначение состоялось после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, в период, когда в отношениях Москвы и Вашингтона наблюдалось "потепление".