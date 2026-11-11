В возрасте 66 лет умер посол России в США Александр Дарчиев
В возрасте 66 лет скончался посол России в США Александр Дарчиев, сообщило Министерство иностранных дел России.
Дарчиев занимал пост посла России в США с 2025 года, сменив на этой должности Анатолия Антонова. Его назначение состоялось после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, в период, когда в отношениях Москвы и Вашингтона наблюдалось "потепление".
Ранее Дарчиев работал в российском посольстве в Вашингтоне, а затем занимал различные должности в Министерстве иностранных дел России. Шесть лет он был послом России в Канаде.
Бывший российский дипломат Борис Бондарев, который в знак протеста против вторжения России в Украину публично ушел в отставку со своего поста в Женеве, называл Дарчиева протеже помощника президента России по внешней политике Юрия Ушакова.
После назначения Дарчиева наблюдатели выражали сомнения в том, что он сможет существенно повлиять на отношения России и США, поскольку в последние годы ключевые вопросы решались на более высоком уровне.
Кремль пока не прокомментировал смерть Дарчиева.