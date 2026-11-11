"Могут стать заложниками или попасть на фронт": жителей стран Балтии предостерегают от учебы в России
Почти 400 молодых жителей Эстонии учатся в российских вузах, несмотря на предупреждения властей. Эстонские спецслужбы опасаются, что студенты могут оказаться под наблюдением разведки, стать объектами вербовки или даже попасть на фронт в Украине.
Несмотря на официальные предупреждения властей, сотни молодых жителей Эстонии продолжают получать образование в российских университетах. По данным статистики ЮНЕСКО, в 2023 году в России обучались 384 гражданина Эстонии. Эстонские спецслужбы предупреждают, что такие поездки могут представлять угрозу безопасности: студентов могут попытаться завербовать российские разведывательные службы, а в некоторых случаях они рискуют оказаться на войне против Украины. Об этом сообщает портал ERR.
Российское посольство в Эстонии активно рекламирует возможности получения высшего образования в России. На своем сайте дипломатическое представительство предлагает стипендии независимо от академической успеваемости, а также бесплатные языковые курсы, которые должны помочь иностранным абитуриентам поступить в российские вузы.
При этом ни Министерство образования и науки Эстонии, ни государственная информационная система образования не располагают точными данными о количестве эстонцев, обучающихся в России. Единственная приведенная оценка - статистика ЮНЕСКО за 2023 год, согласно которой таких студентов было 384.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро назвал поездку в Россию ради учебы "одной из самых странных и непонятных причин для путешествия". Он предупредил, что возможности эстонского государства оказать консульскую и другую помощь своим гражданам, оказавшимся в опасности на российской территории, будут крайне ограничены. По словам министра, иностранный гражданин может стать заложником, например, в рамках обмена на задержанных российских разведчиков. Другой риск - оказаться в ситуации, когда единственным способом выбраться из нее станет подписание контракта с Министерством обороны России. После этого человека могут практически сразу отправить на фронт в Украину.
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Студенты могут стать объектами вербовки
Департамент внутренней безопасности Эстонии (KAPO) также предупреждает, что поездки эстонских граждан в Россию привлекают внимание российских спецслужб. Люди могут быть задержаны, а российское законодательство в отношении них может применяться непредсказуемым образом.
По словам руководителя одного из подразделений KAPO Марты Туул, интерес к учебе в российских университетах проявляют прежде всего русскоязычные жители Эстонии. Она утверждает, что в российских вузах работают сотрудники разведывательных служб, которые используют вымышленные имена, выявляют потенциально полезных студентов и пытаются их вербовать.
При этом вербовка не обязательно означает, что человека сразу заставят выполнять какие-либо задания. Спецслужбы могут ждать, пока завербованный студент займет должность или положение, которое сделает его полезным для разведки.
Туул также напомнила о случаях с африканскими студентами, которых после поездки в Россию отправляли на фронт. По ее словам, нельзя исключать, что подобная судьба может ожидать и молодых людей из Эстонии и других стран Балтии.