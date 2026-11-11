"Могут стать заложниками или попасть на фронт": жителей стран Балтии предостерегают от учебы в России

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро назвал поездку в Россию ради учебы "одной из самых странных и непонятных причин для путешествия". Он предупредил, что возможности эстонского государства оказать консульскую и другую помощь своим гражданам, оказавшимся в опасности на российской территории, будут крайне ограничены. По словам министра, иностранный гражданин может стать заложником, например, в рамках обмена на задержанных российских разведчиков. Другой риск - оказаться в ситуации, когда единственным способом выбраться из нее станет подписание контракта с Министерством обороны России. После этого человека могут практически сразу отправить на фронт в Украину.