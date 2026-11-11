В Латвии обнаружили огромную утечку данных, которая могла затронуть тысячи жителей

Особую опасность представляло то, что база обновлялась в реальном времени. Это означает, что посторонние люди могли получить доступ к сообщениям еще до того, как их прочитал получатель. Например, они могли увидеть код подтверждения для входа в интернет-банк, ссылку для смены пароля или другую личную информацию.