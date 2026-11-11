В Латвии обнаружили огромную утечку данных, которая могла затронуть тысячи жителей
В Латвии обнаружена серьезная проблема с защитой данных: из базы телекоммуникационной компании CSC Telecom могли утечь более 125 миллионов SMS-сообщений. Среди них были сообщения от банков Swedbank и SEB, службы экстренной помощи 112, медицинских учреждений и десятков магазинов. Об этом сообщает интернет-издание Cybernews.
Из-за ошибки в системе безопасности база данных CSC Telecom оказалась в открытом доступе. В ней хранились сообщения, отправленные с октября 2022 года по сентябрь 2026 года.
Особую опасность представляло то, что база обновлялась в реальном времени. Это означает, что посторонние люди могли получить доступ к сообщениям еще до того, как их прочитал получатель. Например, они могли увидеть код подтверждения для входа в интернет-банк, ссылку для смены пароля или другую личную информацию.
Специалисты Cybernews обнаружили незащищенную базу данных в конце сентября. Только за этот месяц через сервис было отправлено более трех миллионов SMS.
Какие данные могли попасть в чужие руки?
В открытой базе находились не только номера телефонов, но и полные тексты сообщений. Среди доступной информации были:
- коды подтверждения и временные пароли;
- результаты медицинских анализов;
- информация о банковских операциях;
- данные о заказах и доставках, включая имена и адреса;
- сведения о бронировании поездок;
- даты и время отправки сообщений.
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Кроме того, можно было увидеть названия компаний, отправлявших сообщения, и техническую информацию об их доставке.
Хотя CSC Telecom работает преимущественно в Латвии, проблема затронула также жителей и компании Литвы и Эстонии. По данным Cybernews, в базе находились сообщения от Swedbank, SEB, страховых компаний ERGO, Compensa и Artea, службы 112, а также airBaltic.
В числе других организаций упоминаются Porsche в Латвии и Литве, CityBee, Barbora, DEPO, Akropolis, IKI, PerlasGo, Autoplius и ряд медицинских учреждений Литвы.
Что говорят в Swedbank?
Представитель Swedbank Кристине Чекстере сообщила агентству LETA, что банк начал расследование сразу после получения информации о случившемся. На данный момент Swedbank приостановил использование услуг CSC Telecom и запросил необходимые сведения, чтобы установить масштаб происшествия и выяснить, могли ли пострадать клиенты.
Банк продолжает собирать информацию и сотрудничает с другими участниками расследования.
При этом Swedbank призывает клиентов быть особенно осторожными с подозрительными SMS, телефонными звонками и электронными письмами. Не следует сообщать посторонним личные данные, пароли, коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию.
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"Сейчас наш приоритет - всесторонне оценить произошедшее и обеспечить защиту интересов и данных наших клиентов", - подчеркнула Чекстере.
В SEB утверждают, что деньги клиентов в безопасности
Представитель SEB Анете Игауне пояснила LETA, что банк пользовался услугами CSC Telecom лишь в ограниченном объеме - для рассылки рекламной информации, связанной с пенсионными фондами. Для передачи конфиденциальных данных клиентов SEB использует другие каналы связи.
По словам Игауне, CSC Telecom не уведомила банк о произошедшем. Поэтому сейчас SEB самостоятельно оценивает ситуацию на основании имеющейся информации. В банке подчеркивают, что этот инцидент не повлиял на безопасность систем SEB и не создает угрозы для денег клиентов или их конфиденциальных данных.