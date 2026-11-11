День Лачплесиса 2026
11 ноября 2026 года Латвия отметила День Лачплесиса - день памяти героев, сражавшихся за независимость страны. Торжественные церемонии, факельные шествия ...
Тысячи свечей у Рижского замка, факельное шествие и огненный плот на Даугаве: Латвия отметила День Лачплесиса
Вечером 11 ноября тысячи людей собрались у стен Рижского замка, чтобы зажечь свечи в память о борцах за независимость Латвии. По улицам столицы прошли сотни участников факельного шествия, на Даугаву спустили огненный плот, а президент Латвии Эдгар Ринкевич рассказал, верит ли он в готовность общества объединиться перед лицом возможного кризиса.
Как сообщает агентство LETA, к Рижскому замку приходили люди самых разных возрастов: взрослые, семьи с детьми, школьные классы в сопровождении учителей. Среди собравшихся были и иностранцы. Люди зажигали свечи у стен замка, дети фотографировались, а на набережной в нескольких местах звучали народные и солдатские песни.
Сотни людей прошли по Риге с факелами
Одним из главных событий вечера стало традиционное факельное шествие от Братского кладбища до памятника Свободы, в котором приняли участие несколько сотен человек.
Во главе колонны шел мужской фольклорный ансамбль Vilki. За ним следовали члены и сторонники Национального объединения, школьники, родители с детьми, яунсарги, пожарные и другие участники. Многие присоединялись к шествию уже по пути.
На Братском кладбище могилы борцов за свободу Латвии были покрыты цветами и освещены свечами. В 18:00 здесь началась вечерняя военная церемония, на которую собрались военнослужащие. Почтить память павших пришли и жители Риги, многие из которых привели с собой детей.
У памятника Свободы участники шествия вместе с ансамблем Vilki исполнили государственный гимн "Боже, благослови Латвию" и солдатские песни. После исполнения песни Daugav' abas malas колонна направилась на набережную 11 Ноября.
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Там, возле Каменного моста, на воды Даугавы спустили огненный плот, после чего участники продолжили совместное пение у стен Рижского замка. Факелы, использованные во время шествия, установили на газоне вдоль улицы.
Факельное шествие в День Лачплесиса (2026 год)
В День Лачплесиса несколько сотен человек в Риге приняли участие в факельном шествии от Братского кладбища к памятнику Свободы.
Президент Латвии рассказал, верит ли в готовность общества к кризису
Вечером у Рижского замка президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому телевидению высказался о способности жителей страны объединиться в случае серьезного кризиса.
По словам президента, в обычной жизни трудно представить, как именно люди поведут себя в чрезвычайной ситуации. Однако он убежден, что латвийское общество способно быстро мобилизоваться, когда это действительно необходимо.
Ринкевич напомнил о событиях Атмоды и баррикадах 1991 года, когда люди быстро объединились и отправились защищать свою страну.
"И в повседневной жизни, когда нужна помощь, мы мобилизуемся", - отметил президент, вспомнив недавнюю сильную бурю, после которой ответственные службы работали днем и ночью.
Глава государства выразил уверенность, что в случае кризиса латвийское общество сможет справиться с трудностями. При этом он подчеркнул, что к возможным чрезвычайным ситуациям необходимо готовиться заранее.
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Ранее, поздравляя жителей страны с Днем Лачплесиса, Ринкевич пожелал каждому даже в повседневной суете помнить о главной цели - безопасной, свободной и демократической Латвии.
"Сегодня мы вспоминаем войну за независимость Латвии и чтим память наших героев, которые боролись за свободную Латвию. Их героизм и решимость до сих пор вдохновляют нас подниматься выше, смотреть дальше и еще крепче защищать независимость государства", - заявил президент.
Он также поблагодарил военнослужащих, земессаргов, союзников и всех, кто чтит ценности борцов за свободу Латвии и заботится о безопасности страны.
Как День Лачплесиса отметили в других городах
Памятные мероприятия 11 ноября прошли не только в столице. Факельные шествия и зажжение свечей в честь борцов за свободу состоялись в разных городах и волостях Латвии.
В Елгаве также прошло традиционное факельное шествие. В Станционном парке, где завершился его маршрут, жители могли осмотреть технику Земессардзе, союзных вооруженных сил, Елгавской муниципальной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы.
Свечи зажигали у памятника освободителям Елгавы, а также у памятника первому президенту Латвии Янису Чаксте.
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В Риге вечером на улице Бариню, возле парка Победы, также проходило мероприятие Rīga, mūžības skartā. В его программе были заявлены выступления групп Juuk и The Sound Poets, а также концертная постановка на музыку Яниса Лусенса и стихи Александра Чака. Среди исполнителей - Эрика Эглия-Гравеле, Раймонд Целмс, Атис Иевиньш и Ингус Улманис.
Почему 11 ноября отмечают День Лачплесиса
День Лачплесиса в Латвии отмечают в память о победе латвийской армии над войсками Павла Бермонта-Авалова 11 ноября 1919 года. Это событие стало одним из важнейших эпизодов борьбы за независимость страны.
Решающее наступление против бермонтовцев латвийская армия начала 3 ноября 1919 года. Несмотря на тяжелые бои, уже 11 ноября противник был изгнан из Риги. Во время борьбы с войсками Бермонта Латвия потеряла 743 военнослужащих, в том числе 57 офицеров.
В этот же день, 11 ноября 1919 года, была учреждена высшая военная награда Латвии - Военный орден Лачплесиса с девизом "За Латвию".
Война за независимость Латвии продолжалась с 18 ноября 1918 года, когда была провозглашена Латвийская Республика, до 11 августа 1920 года, когда был заключен мирный договор между Латвией и Советской Россией.