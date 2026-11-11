День Лачплесиса 2026.

День Лачплесиса 2026

11 ноября 2026 года Латвия отметила День Лачплесиса - день памяти героев, сражавшихся за независимость страны. Торжественные церемонии, факельные шествия ...

В Латвии
Дополнена:Сегодня 20:14

ФОТО: сотни людей прошли по Риге с факелами, а у стен замка зажглись тысячи свечей

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Вечером 11 ноября тысячи жителей Латвии вышли на улицы, чтобы почтить память борцов за свободу страны. В Риге сотни людей прошли с факелами от Братского кладбища до памятника Свободы, на Даугаву спустили огненный плот, а у стен Рижского замка зажглись тысячи свечей.

Как сообщает агентство LETA, к Рижскому замку приходили взрослые, семьи с детьми, школьные классы в сопровождении учителей, а также иностранцы. Люди зажигали свечи в память о погибших защитниках Латвии, дети фотографировались, а на набережной в нескольких местах звучали народные и солдатские песни.

Сотни людей прошли по Риге с факелами

Одним из главных событий вечера стало традиционное факельное шествие, в котором приняли участие несколько сотен человек. Колонна отправилась от Братского кладбища к памятнику Свободы.

Во главе шествия шел мужской фольклорный ансамбль Vilki. За ним следовали члены и сторонники Национального объединения, школьники, родители с детьми, яунсарги, пожарные и другие участники. По дороге к колонне присоединялись новые люди.

На Братском кладбище могилы борцов за свободу Латвии были покрыты цветами и освещены пламенем многочисленных свечей. В 18:00 здесь состоялась традиционная вечерняя военная церемония, на которую собрались военнослужащие. Почтить память павших пришли и жители Риги, многие из которых привели с собой детей.

У памятника Свободы участники шествия вместе с ансамблем Vilki исполнили государственный гимн "Боже, благослови Латвию" и солдатские песни.

После исполнения песни Daugav' abas malas колонна направилась на набережную 11 Ноября. Там, возле Каменного моста, на воды Даугавы спустили огненный плот. Затем участники продолжили петь у стен Рижского замка, где к этому времени собрались тысячи людей со свечами.

Факелы, использованные во время шествия, установили на газоне вдоль улицы.

В День Лачплесиса несколько сотен человек в Риге приняли участие в факельном шествии от Братского кладбища к памятнику Свободы.

Факельное шествие в День Лачплесиса (2026 год)

В День Лачплесиса несколько сотен человек в Риге приняли участие в факельном шествии от Братского кладбища к памятнику Свободы.

Памятные мероприятия прошли и в других городах

День Лачплесиса отмечают не только в столице. Традиционное факельное шествие состоялось и в Елгаве. В Станционном парке, где завершился маршрут, была представлена техника Земессардзе, союзных вооруженных сил, Елгавской муниципальной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы.

Жители Елгавы зажигали свечи у памятника освободителям города, а также у памятника первому президенту Латвии Янису Чаксте.

В Риге с 19:00 на улице Бариню, возле парка Узварас, проходит мероприятие Rīga, mūžības skartā. В его программе - выступления групп Juuk и The Sound Poets, а также концертная постановка на музыку Яниса Лусенса и стихи Александра Чака. Среди исполнителей - Эрика Эглия-Гравеле, Раймонд Целмс, Атис Иевиньш и Ингус Улманис.

Факельные шествия и зажжение памятных свечей в честь борцов за свободу 11 ноября состоялись также в других городах и волостях Латвии.

Президент Латвии обратился к жителям страны

По случаю Дня Лачплесиса к жителям страны обратился президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он пожелал каждому даже в повседневной суете помнить о главной цели - безопасной, свободной и демократической Латвии.

"Сегодня мы вспоминаем войну за независимость Латвии и чтим память наших героев, которые боролись за свободную Латвию. Их героизм и решимость до сих пор вдохновляют нас подниматься выше, смотреть дальше и еще крепче защищать независимость государства", - заявил президент.

Ринкевич также поблагодарил военнослужащих, земессаргов, союзников и всех, кто чтит ценности борцов за свободу Латвии, а также тех, кто заботится о безопасности своего дома, края и всей страны.

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