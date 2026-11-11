ФОТО: сотни людей прошли по Риге с факелами, а у стен замка зажглись тысячи свечей

Как сообщает агентство LETA, к Рижскому замку приходили взрослые, семьи с детьми, школьные классы в сопровождении учителей, а также иностранцы. Люди зажигали свечи в память о погибших защитниках Латвии, дети фотографировались, а на набережной в нескольких местах звучали народные и солдатские песни.