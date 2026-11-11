День Лачплесиса 2026
11 ноября 2026 года Латвия отметила День Лачплесиса - день памяти героев, сражавшихся за независимость страны. Торжественные церемонии, факельные шествия ...
ФОТО: Рига озаряется огнями свечей и факелов в День Лачплесиса
Вечером 11 ноября Рига наполняется огнями свечей и факелов. У стен Рижского замка жители зажигают свечи в память о защитниках Латвии, а сотни людей принимают участие в традиционном факельном шествии от Братского кладбища до памятника Свободы. Так столица отмечает День Лачплесиса - один из важнейших памятных дней в истории страны.
На набережной 11 Ноября у исторической стены Рижского замка жители зажигают свечи, отдавая дань памяти людям, сражавшимся за независимость Латвии. Эта традиция ежегодно объединяет тысячи людей, которые приходят сюда с семьями, друзьями и детьми.
В этом году для свечей вдоль стены установлена специальная металлическая сетка длиной 184 метра, на которой можно разместить до 10 500 свечей. Жителей просят использовать свечи в стеклянных емкостях, чтобы горячий воск не повреждал старинную кладку.
Тем временем в столице проходит и традиционное факельное шествие. Как сообщает агентство LETA, несколько сотен человек отправились от Рижского Братского кладбища в сторону памятника Свободы. Во главе колонны идет мужской коллектив Vilki, за ним следуют представители и сторонники Национального объединения, школьники, родители с детьми, яунсарги, пожарные и другие участники.
По пути к шествию присоединяются новые люди. На Братском кладбище могилы борцов за свободу Латвии украшены цветами и освещены свечами. Сюда также приходят семьи с детьми, чтобы почтить память погибших. В 18:00 на кладбище начнется традиционная вечерняя военная церемония.
В 18:00 у памятника Свободы запланирована церемония памяти защитников Латвии, после которой факельное шествие продолжится в сторону набережной 11 Ноября.
В 19:00 у Каменного моста в Даугаву по традиции спустят огненный плот, а в 19:30 у стены Рижского замка состоится совместное исполнение песен под руководством мужского коллектива Vilki.
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Еще одна праздничная программа проходит на улице Бариню у парка Узварас. Здесь с 19:00 выступят группы Juuk и The Sound Poets, а в 21:00 начнется концертное представление "Рига, прикоснувшаяся к вечности" на музыку Яниса Лусенса и стихи Александра Чака. В нем примут участие Эрика Эглия-Гравеле, Раймондс Целмс, Атис Иевиньш и Ингус Улманис.
Напомним, День Лачплесиса отмечается в Латвии ежегодно 11 ноября в память о победе латвийской армии над войсками Бермонта в Риге в 1919 году. В этот день по всей стране чтят воинов, отдавших жизни в борьбе за независимость Латвии. Зажжение свечей и факельные шествия стали главными традициями этого памятного дня.