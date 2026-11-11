ФОТО: Рига озаряется огнями свечей и факелов в День Лачплесиса

Напомним, День Лачплесиса отмечается в Латвии ежегодно 11 ноября в память о победе латвийской армии над войсками Бермонта в Риге в 1919 году. В этот день по всей стране чтят воинов, отдавших жизни в борьбе за независимость Латвии. Зажжение свечей и факельные шествия стали главными традициями этого памятного дня.