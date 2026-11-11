Трампизм теряет популярность: политолог объяснила, что это означает для всего мира
Результаты промежуточных выборов в США в 2026 году обозначили важную политическую тенденцию, которая может повлиять не только на Европу и Латвию, но и на развитие крупнейших международных конфликтов. Политический стиль Дональда Трампа, основанный на агрессивной риторике, пренебрежении институтами и откровенной лжи, постепенно теряет привлекательность для избирателей.
Такую оценку в интервью дала политолог, профессор Латвийского университета Жанета Озолиня. По ее мнению, мир вступает в новую фазу: громкие обещания уже не убеждают избирателей, которые все чаще требуют от политиков реальной ответственности.
Трампизм теряет позиции в Европе
По мнению Озолини, отход от политической модели Трампа начался в Европе еще до американских выборов. Поражения Виктора Орбана в Венгрии и Александра Вучича в Сербии она рассматривает как сигналы того, что подобный стиль лидерства постепенно уходит в прошлое.
"Мне кажется, что политическая спираль уже движется в сторону от трампизма. Сейчас она уходит от популизма и отрицания традиционных способов политической коммуникации. Наглая, агрессивная манера поведения, при которой лидер навязывает собственное мнение, может какое-то время сохраняться, но это не то, чего общество хочет при любых обстоятельствах и в любой ситуации", - считает политолог.
При этом Озолиня сомневается, что европейские и латвийские политики смогут успешно копировать американского президента. Трамп, по ее словам, обладает особой харизмой, благодаря которой его сторонники готовы прощать ему практически все. Механически воспроизвести такой феномен невозможно.
Политолог обращает внимание на противоречие: в Европе много говорят о борьбе с дезинформацией, учат распознавать ложь и обсуждают использование искусственного интеллекта для противодействия манипуляциям. Однако сам президент США может открыто лгать перед многомиллионной аудиторией и затем отрицать собственные слова.
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"Мы здесь, у себя, так много говорим о дезинформации, о борьбе с ней, ее распознавании и использовании искусственного интеллекта, чтобы ей противостоять. А потом появляется один человек и на глазах у миллионов, сотен миллионов людей, не моргнув глазом, лжет, а затем заявляет: "Я ничего такого не говорил". И никто ничего не может сделать! Откровенная ложь порой может оказаться даже эффективнее дезинформации", - отмечает Озолиня.
Вместе с тем она считает, что политическая коммуникация уже изменилась необратимо. Возвращения к прежней, сухой и формализованной манере общения политиков с обществом не будет. Социальные сети позволили политикам обращаться к людям напрямую, а гражданам - активнее участвовать в обсуждении политических вопросов. По мнению Озолини, это не обязательно негативное последствие эпохи популизма.
"Те политики, которые раньше были очень формализованными и придерживались исключительно политически корректных формулировок, тоже поняли, что времена изменились. Возможность общаться в социальных сетях и обращаться друг к другу лично изменила формы и каналы обмена политическими идеями. И здесь спираль назад уже не пойдет. Появятся новые формы и средства выражения. Но я не считаю это чем-то критическим или негативным. Напротив, это возможность для демократии открываться все более широким группам общества, до которых раньше, возможно, не удавалось достучаться".
Почему Трамп может обострить ситуацию вокруг Ирана
Промежуточные выборы в США показали, что даже политическая стратегия Трампа имеет пределы. Экономические проблемы и повседневные заботы избирателей оказались важнее громких лозунгов. Победа демократов и получение ими контроля над обеими палатами Конгресса впервые за второй президентский срок Трампа создают реальные конституционные ограничения для его власти. Это должно сократить возможности Белого дома проводить собственную политику без оглядки на законодателей.
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Однако Озолиня не ожидает, что Трамп смирится с изменением баланса сил и добровольно откажется от активных действий. "Я не думаю, что Трамп просто поднимет руки и скажет: "Ой, теперь в Конгрессе демократы, поэтому я больше ничего не делаю во внешней политике и буду слушаться того, что они мне говорят". Он воспользуется растерянностью обеих партий, попытается показать, что по-прежнему остается хозяином положения, и просто нажмет на педаль газа до упора", - прогнозирует политолог.
При этом борьба между президентом и Конгрессом будет серьезной. Законодатели контролируют принятие бюджета, тогда как у Трампа остаются достаточно широкие полномочия, включая право вето. Поэтому сторонам придется искать компромиссы.
Особое внимание Озолиня уделяет ситуации вокруг Ирана. По ее мнению, определенные военные действия могут продолжиться, поскольку на них пока предусмотрено финансирование. Однако начинать новую войну или расширять масштаб операций Трампу было бы крайне рискованно.
Политолог считает, что американские избиратели недовольны военной кампанией, причем критика звучит как со стороны демократов, так и со стороны части республиканцев. Исключение составляет наиболее активное ядро сторонников Трампа.
На выборах важную роль сыграли как вопросы демократии, так и экономические проблемы. Война с Ираном напрямую отражается на экономике, усиливая недовольство инфляцией и ростом цен. Обещания Трампа сделать жизнь американцев легче пока не оправдались.
"В такой ситуации начинать еще что-то в военной сфере было бы политическим самоубийством", - считает Озолиня.
Почему войну в Украине будет сложнее остановить
Ситуация вокруг Украины, по мнению политолога, принципиально отличается от иранского конфликта. В обоих случаях Дональд Трамп и Владимир Путин хотят объявить себя победителями, однако ни один из них до конца не понимает, как именно добиться такой победы. Главное различие заключается в отношениях политической власти и общества.
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Российское общество, отмечает Озолиня, уже не располагает реальными механизмами влияния на власть. Поэтому Путин может продолжать войну, требуя от населения все новых жертв и экономических ограничений.
В США ситуация другая: общественное недовольство заставляет Трампа искать выход из конфликта с Ираном. Кроме того, в ближневосточном противостоянии гораздо активнее участвуют региональные государства, которые способны оказывать давление на стороны и предлагать компромиссные решения.
"В случае с Израилем, США и Ираном региональные государства могут оказать давление и предложить то, что мы называем win-win, то есть ситуацию взаимной выгоды. Все садятся за стол переговоров, договариваются, что ядерного оружия и ядерной программы не будет, возможно, кто-то заплатит определенную цену, но Ормузский пролив откроют и стороны вместе что-то сделают. У Трампа в Иране гораздо больше возможностей для маневра. И он как человек, который всегда хочет играть первую скрипку, сможет представить любой результат так, будто победил именно он", - объясняет политолог.
В случае Украины подобный сценарий, по ее мнению, практически невозможен. Быстрого компромисса, который устроил бы всех, ожидать не приходится. В отличие от ближневосточного конфликта, здесь нет других крупных международных игроков, способных самостоятельно изменить ход противостояния.
Озолиня считает, что у Путина сейчас фактически нет хорошего сценария завершения войны. Если боевые действия остановятся по нынешней линии фронта, российское общество будет ожидать возвращения к довоенной жизни. Однако санкции сохранятся, а экономические проблемы никуда не исчезнут.
"У Путина нет ситуации win-win. У него так называемая zero-sum game, или игра с нулевой суммой, в которой победителем должен оказаться только он. Ему будет очень сложно представить какой-либо компромисс как победу, поэтому ему необходимо совершенно четкое решение этой игры с нулевой суммой", - говорит политолог.
Она выделяет три возможных сценария развития событий. Первый - Путин идет на определенные уступки и соглашается на компромисс. Второй - отказывается уступать и продолжает войну, рассчитывая на победу над Украиной. Однако, учитывая современные технологии, методы и стратегии ведения боевых действий, военное поражение России и возвращение всех территорий Украины исключительно силовым путем представляются маловероятными. Третий сценарий - продолжение войны, в которой обе стороны постепенно истощают и уничтожают друг друга.
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По словам Озолини, администрация Трампа сейчас пытается реализовать первый вариант - найти точки соприкосновения между сторонами. Однако делает это не слишком умело.
Политолог также обращает внимание на изменение риторики Владимира Зеленского. Если год назад украинский президент занимал гораздо более жесткую позицию, то теперь его заявления становятся более компромиссными. "Мы все понимаем, что каждый день войны в Украине все сильнее разрушает не только инфраструктуру, но и людей, и будущее детей", - отмечает Озолиня.
По ее оценке, переговорный процесс будет долгим. В ближайшие два месяца, до начала работы нового состава американского Конгресса, не стоит ожидать головокружительных перемен. "Если мы исходим из того, что сейчас реализуется первый сценарий, то это очень долгий путь. В ближайшие два месяца не будет никаких ошеломляющих поворотов. Продолжатся те же попытки нащупать взаимопонимание, взаимные комплименты и критика", - заключает политолог.