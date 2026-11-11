Трампизм теряет популярность: политолог объяснила, что это означает для всего мира

"Мы здесь, у себя, так много говорим о дезинформации, о борьбе с ней, ее распознавании и использовании искусственного интеллекта, чтобы ей противостоять. А потом появляется один человек и на глазах у миллионов, сотен миллионов людей, не моргнув глазом, лжет, а затем заявляет: "Я ничего такого не говорил". И никто ничего не может сделать! Откровенная ложь порой может оказаться даже эффективнее дезинформации", - отмечает Озолиня.