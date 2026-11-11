Налоги придется повышать? МВФ предупредил Латвию об этом еще несколько месяцев назад
На пресс-конференции, посвященной финансовому положению государства, кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс (Объединенный список) предупредил: если не предпринять меры, бразды правления страной придется передать в руки Международного валютного фонда (МВФ), а налоги - повышать.
Цитата Кулбергса с пресс-конференции: "[...] все это может закончиться очень печальной историей, когда ключи от управления нашей страной придется передать МВФ [...] Если мы не будем действовать сейчас, все закончится повышением налогов и неприятными сокращениями [...]".
Однако еще с 17 июля этого года как общественности, так и самому Кулбергсу доступно письмо миссии МВФ, в котором прямо говорится, что уже сейчас Латвии рекомендуется задуматься о сокращении расходов и повышении отдельных налогов.
В частности, в письме говорится следующее: "Увеличение доходов должно стать неотъемлемой частью стратегии [Латвии] по консолидации государственных финансов. Меры по увеличению доходов должны включать повышение поступлений от налога на недвижимость, сокращение налоговых льгот по подоходному налогу, улучшение сбора налога на добавленную стоимость, расширение налоговой базы корпоративного подоходного налога и подоходного налога с населения, а также усиление контроля за исполнением налоговых обязательств. В сочетании с упомянутыми выше мерами по повышению эффективности расходов эти налоговые реформы в период с 2027 по 2031 год могли бы обеспечить дополнительные поступления в размере около 0,5% внутреннего валового продукта (ВВП) ежегодно. Наибольшего увеличения доходов можно было бы добиться за счет сокращения налоговых льгот.
Кроме того, ответственным ведомствам Латвии следует к 2029 году восстановить направление взносов из первого пенсионного уровня во второй в размере 1% ВВП. Одновременно необходимо укрепить те уровни пенсионной системы, в которых пенсионный капитал формируется за счет индивидуальных взносов. Для этого следует принять меры по сокращению расходов, повышению доходности долгосрочных инвестиций и увеличению ставок взносов".
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В целом в летнем письме МВФ отмечалось, что экономика Латвии "сохранила устойчивость, несмотря на ухудшение макроэкономических условий".
При этом Латвии предстоит принимать непростые решения в экономической политике. Растущее давление на расходы в сферах обороны, старения населения, а также энергетической безопасности сочетается с низким ростом производительности труда и медленным сближением уровня доходов жителей с показателями стран еврозоны.
Чтобы сохранить возможности для проведения бюджетной политики и способствовать долгосрочному экономическому росту, экономическая политика должна быть направлена на реализацию надежной среднесрочной стратегии консолидации государственных финансов.
В рамках этой стратегии могут потребоваться меры по увеличению государственных доходов и повышению эффективности бюджетных расходов. Одновременно следует содействовать развитию финансового сектора и проводить структурные реформы, направленные на повышение производительности труда и стимулирование инвестиций. Учитывая рост потребительского кредитования, ответственным ведомствам Латвии следует и дальше внимательно следить за небанковским финансовым сектором.