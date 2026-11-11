Налоги придется повышать? МВФ предупредил Латвию об этом еще несколько месяцев назад

В частности, в письме говорится следующее: "Увеличение доходов должно стать неотъемлемой частью стратегии [Латвии] по консолидации государственных финансов. Меры по увеличению доходов должны включать повышение поступлений от налога на недвижимость, сокращение налоговых льгот по подоходному налогу, улучшение сбора налога на добавленную стоимость, расширение налоговой базы корпоративного подоходного налога и подоходного налога с населения, а также усиление контроля за исполнением налоговых обязательств. В сочетании с упомянутыми выше мерами по повышению эффективности расходов эти налоговые реформы в период с 2027 по 2031 год могли бы обеспечить дополнительные поступления в размере около 0,5% внутреннего валового продукта (ВВП) ежегодно. Наибольшего увеличения доходов можно было бы добиться за счет сокращения налоговых льгот.