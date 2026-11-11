Украина в Евросоюзе: почему европейцы все чаще выступают против скорого расширения

Когда в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, польский фермер Мирослав Халей одним из первых пришел на помощь украинским беженцам. Он участвовал в распределении продуктов и одежды среди людей, прибывавших через границу. Однако со временем его отношение изменилось. Сейчас 63-летний фермер, выращивающий пшеницу, свеклу, рапс и бобы в восточной Польше, опасается последствий вступления Украины в ЕС. Он участвовал в нескольких акциях протеста польских фермеров против импорта украинского зерна.