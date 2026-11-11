Украина в Евросоюзе: почему европейцы все чаще выступают против скорого расширения
Вступление Украины в Евросоюз вызывает все больше споров не только среди политиков, но и среди обычных европейцев. Польские фермеры опасаются дешевой украинской продукции, а жители ЕС все чаще сомневаются в скором расширении союза.
Вступление Украины в ЕС может столкнуться с сопротивлением европейских фермеров и ростом евроскептицизма. Польские сельхозпроизводители опасаются, что после открытия европейского рынка их продукция не выдержит конкуренции с более дешевыми украинскими товарами. Между тем политические разногласия и сомнения жителей ЕС ставят под вопрос перспективы быстрого принятия Украины в союз. Об этом говорится в материале Reuters.
Когда в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, польский фермер Мирослав Халей одним из первых пришел на помощь украинским беженцам. Он участвовал в распределении продуктов и одежды среди людей, прибывавших через границу. Однако со временем его отношение изменилось. Сейчас 63-летний фермер, выращивающий пшеницу, свеклу, рапс и бобы в восточной Польше, опасается последствий вступления Украины в ЕС. Он участвовал в нескольких акциях протеста польских фермеров против импорта украинского зерна.
По его словам, украинское сельское хозяйство благодаря более низким затратам на производство способно предложить европейскому рынку значительно более дешевые товары.
"Главное опасение заключается в том, что цены на нашу продукцию упадут. Если рынок будет свободным, у нас не будет никаких шансов", - заявил Халей.
Подобные настроения отражаются и в общественном мнении. Согласно опросу немецкого фонда Bertelsmann Stiftung, опубликованному в октябре, только 47% жителей ЕС считают, что Украина должна вступить в союз в ближайшие годы. В марте 2022 года таких было 69%. В Польше и Франции против скорого вступления Украины высказались по 57% опрошенных, в Германии - 59%.
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Для Украины членство в ЕС остается важной геополитической целью и способом окончательно выйти из орбиты влияния Москвы. Однако на пути к этому стоят серьезные препятствия: продолжающаяся война, коррупция, масштаб украинской экономики и необходимость привести законодательство и государственные институты в соответствие с европейскими требованиями.
Кроме того, решение о приеме нового государства должны одобрить все 27 стран ЕС. Во Франции, где одним из лидеров президентской гонки считается Марин Ле Пен, вопрос украинского членства уже используют в политической борьбе. Она заявила, что Франция станет одним из главных проигравших, поскольку столкнется с "жесткой и несправедливой конкуренцией", а ее доля сельскохозяйственных субсидий ЕС может сократиться.
Против вступления Украины выступает и немецкая партия "Альтернатива для Германии", которая в сентябре внесла в парламент предложение исключить такую перспективу.
Скептицизм существует и среди европейских политиков. По словам председателя аналитического центра European Stability Initiative Джеральда Кнауса, во многих странах не рассчитывают, что Украина сможет вступить в ЕС даже в течение ближайших десяти лет. При этом открытое признание такой перспективы может деморализовать украинское общество.
В то же время сторонники ускоренного вступления, в том числе представители стран Балтии, считают, что Украина сделает Евросоюз сильнее и безопаснее. Они обращают внимание на боевой опыт украинской армии, в том числе в сфере беспилотных технологий.
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В качестве компромисса обсуждаются промежуточные варианты интеграции. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена, который позволил бы ее представителям участвовать в саммитах и встречах министров ЕС, но не давал бы права голоса. Киев назвал эту идею несправедливой.
Еврокомиссия, в свою очередь, предлагает постепенно подключать Украину к европейским программам и отдельным секторам экономики - энергетике, транспорту, цифровой сфере и обороне. Также рассматривается возможность ограничить финансовую поддержку и доступ украинской сельскохозяйственной продукции к рынку ЕС на переходный период.