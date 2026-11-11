В четверг в Латвии ожидаются мокрый снег, дожди и туман

Как ночью, так и днем небо будет преимущественно затянуто облаками. В дневные часы местами пройдет небольшой дождь, а вечером во многих районах страны ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. При умеренном южном ветре температура воздуха во второй половине дня и вечером составит от 0 до +5 градусов.