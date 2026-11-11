В четверг в Латвии ожидаются мокрый снег, дожди и туман
В четверг, 12 ноября, погода в Латвии будет пасмурной и сырой, а в некоторых районах ожидается мокрый снег. Местами видимость серьезно ухудшат туман и дымка, а на побережье усилится ветер, прогнозируют синоптики.
В ночь на четверг во многих районах Латвии временами пройдут дожди, а на востоке страны местами ожидается и мокрый снег. На большей части территории видимость ухудшат дымка и туман.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, который на побережье усилится порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до +4 градусов, на побережье - до +7 градусов.
Как ночью, так и днем небо будет преимущественно затянуто облаками. В дневные часы местами пройдет небольшой дождь, а вечером во многих районах страны ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. При умеренном южном ветре температура воздуха во второй половине дня и вечером составит от 0 до +5 градусов.
В Риге в ближайшие сутки сохранится облачная погода, временами возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный южный ветер, а температура воздуха как ночью, так и днем составит от +2 до +4 градусов.