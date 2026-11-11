На I Лесном кладбище установили более эстетичные и вместительные мусорные контейнеры.
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Сегодня 19:50
Рига наводит порядок на кладбищах - на I Лесном установили новые мусорные контейнеры
Управление кладбищами Рижского самоуправления завершило установку новых полуподземных мусорных контейнеров на I Лесном кладбище. Это позволило улучшить внешний вид территории, поддерживать чистоту и сделать повседневный вывоз отходов более удобным.
I и II Лесные кладбища - одни из наиболее значимых с историко-культурной точки зрения и самых посещаемых мест столицы. Поэтому поддержание здесь современной и экологичной среды имеет особое значение.
Управление кладбищами призывает всех посетителей использовать новые контейнеры только по назначению.
Управление кладбищами призывает всех посетителей ответственно относиться к окружающей среде, использовать новые контейнеры только по назначению и вместе заботиться о чистоте и достойном виде территории кладбищ в Межапарке.
Управление кладбищами призывает всех посетителей ответственно относиться к окружающей среде.
Новая система позволяет разместить под землей большую часть объема контейнеров, что дает несколько существенных преимуществ:
- Более ухоженный вид территории: над землей остается меньшая часть конструкции, поэтому она не нарушает исторический облик кладбища и окружающий ландшафт.
- Большая вместимость и более редкий вывоз отходов: полуподземные контейнеры вмещают больше мусора, чем обычные наземные, что позволяет эффективнее организовать его вывоз.
- Меньше неприятных запахов и чище территория: закрытая система ограничивает распространение запахов в теплое время года, не позволяет ветру разносить мусор и препятствует доступу животных к отходам.
I и II Лесные кладбища - одни из наиболее значимых с историко-культурной точки зрения и самых посещаемых мест столицы.
Проект реализован благодаря финансированию, выделенному в 2025 году Рижским фондом охраны окружающей среды. Строительные работы выполнила компания LAKE Building.