"Оранжевое предупреждение!" - и все? Глава VUGD рассказал об опасной привычке латвийцев

"Читая социальные сети, разговаривая с людьми, мы видим, что они дальше либо не читают, либо забывают - не могу судить. Но в итоге выясняется, что информация так и не была прочитана. А что написано дальше? Что нужно делать в этой ситуации? Особенно когда речь идет о буре", - пояснил Балманис.