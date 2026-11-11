"Оранжевое предупреждение!" - и все? Глава VUGD рассказал об опасной привычке латвийцев
Получив предупреждение об опасности, жители Латвии нередко читают только первую строчку - "Оранжевый уровень!" или "Воздушная тревога!". А самое важное - что именно нужно делать - остается без внимания.
На эту проблему обратил внимание начальник Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), генерал Мартиньш Балманис в эфире программы "Uz līnijas" на TV24. По словам руководителя спасательной службы, эта проблема особенно заметна при предупреждениях о воздушных угрозах и природных катастрофах. Люди видят в сообщении слова "Оранжевое предупреждение!" или "Воздушная тревога!" - и на этом останавливаются. При этом они пропускают информацию о том, как следует действовать в конкретной ситуации.
"Читая социальные сети, разговаривая с людьми, мы видим, что они дальше либо не читают, либо забывают - не могу судить. Но в итоге выясняется, что информация так и не была прочитана. А что написано дальше? Что нужно делать в этой ситуации? Особенно когда речь идет о буре", - пояснил Балманис.
Он подчеркнул, что системы раннего оповещения, в том числе технология передачи экстренных сообщений на мобильные телефоны через сотовые сети, предназначены прежде всего для того, чтобы быстро привлечь внимание населения и сообщить об угрозе. Однако само предупреждение - это только начало: в нем также содержатся основные рекомендации, которым необходимо следовать.
Балманис отметил, что подобная невнимательность проявляется и в ситуациях, связанных с беспилотниками. Спасательная служба получает немало обращений и вопросов по поводу замеченных дронов, хотя в сообщениях об угрозах и подобных происшествиях указывается основная информация о том, что людям следует предпринять.
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Отдельно глава VUGD обратил внимание на разницу между экстренными предупреждениями и заранее запланированными мероприятиями, например военными учениями. Он не согласился с упреками в недостаточном информировании населения во время учений: по его словам, соответствующие сообщения заблаговременно публикуются в СМИ и социальных сетях.
Если человек видит военную технику, но не понимает, что происходит, он может самостоятельно проверить информацию в интернете, подчеркнул Балманис. По его мнению, жителям следует активнее пользоваться поисковыми системами и не рассчитывать исключительно на экстренные оповещения.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 ноября в воздушное пространство Латвии проникли три беспилотных летательных аппарата. В связи с предупреждениями, которые жители получили в ночь на 11 ноября через систему сотового оповещения, НВС опубликовали подробную хронологию произошедшего.