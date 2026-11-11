Казалось бы, при чем тут Марчелло Мастроянни? Неожиданная история связала легенду кино с Даугавпилсом

В интервью итальянскому журналу Gente в 1990 году скульптор рассказывал, как еще в детстве Марчелло любил разыгрывать необычные истории и перевоплощаться в разных персонажей. Во время местных праздников Умберто организовывал небольшие театральные представления, а маленький Марчелло наблюдал за ними с огромным интересом. Позднее дядя поддержал племянника в его стремлении связать жизнь с актерской профессией.