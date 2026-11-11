Казалось бы, при чем тут Марчелло Мастроянни? Неожиданная история связала легенду кино с Даугавпилсом
Имя легендарного итальянского актера Марчелло Мастроянни неожиданно оказалось связано с Даугавпилсом. Местный Музей Ротко получил необычный подарок из Италии - произведение родного дяди кинозвезды, известного скульптора Умберто Мастроянни. Но самое интересное, что история двух художников, чьи работы теперь находятся в одном музее, началась почти 70 лет назад в Венеции.
9 ноября Музей Ротко в Даугавпилсе сообщил о пополнении своей постоянной коллекции. В дар учреждению передали произведение Kalevala, созданное в 1985 году итальянским художником Умберто Мастроянни. Работу выполнили в смешанной технике на картоне, а передала ее наследница мастера Паола Мольенго Коста, представляющая Центр изучения творчества Умберто Мастроянни.
Торжественная церемония состоялась 5 ноября. На ней присутствовали посол Италии в Латвии Андреина Марселла, президент итальянского издательства Il Cigno GG Edizioni Лоренцо Дзикики и куратор выставки Виктория Ноэл-Джонсон.
Однако за официальным музейным сообщением скрывается интересная история, связывающая Даугавпилс не только с итальянским искусством, но и с золотой эпохой европейского кинематографа.
Художник, который приходился родным дядей Марчелло Мастроянни
Умберто Мастроянни (1910-1998) был одним из известных итальянских скульпторов XX века. Но у его фамилии есть еще одна, гораздо более узнаваемая ассоциация.
Умберто приходился родным дядей Марчелло Мастроянни - знаменитому актеру, которого миллионы зрителей знают по фильмам Федерико Феллини "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной". И это не просто дальнее родство двух известных людей. Они происходили из одной большой семьи, в которой искусство играло важную роль на протяжении нескольких поколений.
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Как рассказывает Центр изучения наследия Марчелло Мастроянни, дед актера Винченцо Мастроянни был искусным столяром и мастером по дереву. Среди его десяти детей были будущий скульптор Умберто и Отторино, отец Марчелло.
Любопытно, что именно Умберто, по его собственным воспоминаниям, одним из первых разглядел актерский талант своего племянника.
В интервью итальянскому журналу Gente в 1990 году скульптор рассказывал, как еще в детстве Марчелло любил разыгрывать необычные истории и перевоплощаться в разных персонажей. Во время местных праздников Умберто организовывал небольшие театральные представления, а маленький Марчелло наблюдал за ними с огромным интересом. Позднее дядя поддержал племянника в его стремлении связать жизнь с актерской профессией.
Умберто вспоминал, что между ними всегда существовали теплые отношения, основанные на взаимном уважении и дружбе. Несмотря на разницу характеров, оба прошли непростой путь к признанию и в итоге прославились далеко за пределами Италии.
Почти 70 лет назад их пути пересеклись с Марком Ротко
Но есть и другая причина, по которой появление произведения Умберто Мастроянни именно в Даугавпилсе выглядит символичным.
В 1958 году итальянский скульптор и всемирно известный художник, уроженец Даугавпилса Марк Ротко, одновременно участвовали в 29-й Венецианской биеннале - одном из крупнейших международных событий в мире искусства.
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Для Умберто Мастроянни та выставка стала настоящим триумфом. Он получил Международную большую премию в области скульптуры за бронзовую работу Battaglia, созданную годом ранее. В то же время Марк Ротко представлял в американском павильоне десять своих новых картин.
Оба художника уже тогда искали новые способы выражения чувств через абстрактное искусство, хотя работали с совершенно разными материалами и художественными формами. Неизвестно, встречались ли они лично, однако их работы оказались частью одного международного художественного события.
Прошло 68 лет, и произведения двух мастеров вновь оказались под одной крышей. На этот раз - в Даугавпилсе, родном городе Марка Ротко.
Необычный подарок останется в Латвии
Произведение Kalevala пополнило музейную коллекцию во время выставки "Умберто Мастроянни. Цветовая абстракция. 1934-1992", которая открылась в Даугавпилсе 11 сентября.
Экспозиция знакомит посетителей с разными сторонами творчества итальянского мастера. Хотя он прежде всего известен как скульптор, его художественные эксперименты выходили далеко за пределы традиционной скульптуры.
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Мастроянни работал с бронзой, бумагой, картоном, тканью и другими материалами, создавая произведения, в которых особое значение имели цвет, движение и форма.
При создании выставки кураторы Виктория Ноэл-Джонсон и Фарида Залетило стремились показать своеобразный художественный диалог между Умберто Мастроянни и Марком Ротко. Несмотря на различия в творчестве, оба художника пытались с помощью абстракции передавать эмоции, которые невозможно выразить привычными изображениями.
Теперь этот диалог продолжится и после завершения выставки. Переданная в дар Kalevala останется в постоянном собрании Музея Ротко, что позволит демонстрировать и изучать творчество итальянского художника в будущем. В музее подчеркивают, что подарок стал важным результатом культурного сотрудничества Латвии и Италии.
Выставка "Умберто Мастроянни. Цветовая абстракция. 1934-1992" продолжит работу в Музее Ротко в Даугавпилсе до 29 ноября 2026 года.