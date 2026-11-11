Жители Латвии ждут новое правительство, но увидят ли хотя бы одного по-настоящему нового политика?
В Латвии вместо новой власти могут появиться лишь старые политики в другой комбинации. В эфире программы "Preses klubs" журналист Арнис Блодонс заявил, что разговоры о перезагрузке правительства во многом держатся на одной фигуре - Андрисе Кулбергсе.
По словам Блодонса, обсуждение нового правительства сосредоточилось преимущественно на одной фигуре - Андрисе Кулбергсе. Именно его появление на политической сцене создает впечатление, будто речь идет о формировании принципиально новой команды. Однако, если посмотреть на представителей остальных партий, участвующих в переговорах, картина оказывается совсем другой.
"Вы все время употребляете слова "новое правительство". Но там только один новый человек - Кулбергс. Это феномен Кулбергса, о котором мы говорим. Он во всех отношениях приемлемый, приятный человек. У него есть собственный имидж, и поэтому мы говорим о новом правительстве", - объяснил журналист.
Блодонс предложил не ограничиваться обсуждением кандидатуры Кулбергса, а внимательно посмотреть на партийные списки и оценить, сколько действительно новых лиц может войти в состав кабмина. "Возьмите эти списки, посмотрите - что там нового? "Новое Единство", Национальное объединение - все те лица, которых мы видим, это все те же старые политики. Вопрос лишь в том, в какой комбинации сейчас все сложится", - отметил он.
По мнению журналиста, поэтому говорить о принципиально новом правительстве пока преждевременно. Скорее, речь может идти о перестановке уже знакомых политических фигур.
"Я полностью понимаю, что господину Кулбергсу не нужно особенно спешить. Поезд, который уже начал работать, продолжает двигаться. На самом деле мы видим, что на переговоры приглашены те же самые люди, которые работают сейчас. О каком новом правительстве мы тогда говорим? На мой взгляд, можно спокойно продолжать двигаться дальше и оставшуюся часть срока", - заявил Блодонс.