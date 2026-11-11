Жители Латвии ждут новое правительство, но увидят ли хотя бы одного по-настоящему нового политика?

Блодонс предложил не ограничиваться обсуждением кандидатуры Кулбергса, а внимательно посмотреть на партийные списки и оценить, сколько действительно новых лиц может войти в состав кабмина. "Возьмите эти списки, посмотрите - что там нового? "Новое Единство", Национальное объединение - все те лица, которых мы видим, это все те же старые политики. Вопрос лишь в том, в какой комбинации сейчас все сложится", - отметил он.