Семь нелегальных мигрантов нашли в багажнике и салоне Škoda - в Латгале задержали белоруса

В Государственной пограничной охране сообщили, что с начала нынешнего года уже начато 179 уголовных процессов против 121 человека по фактам незаконной перевозки людей через границу или содействия их нелегальному пребыванию в Латвии. За подобные преступления предусмотрены серьезные сроки лишения свободы. Например, в одном из дел обвиняемого приговорили к пяти годам заключения, в другом - к шести годам и одному месяцу.