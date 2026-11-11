Семь нелегальных мигрантов нашли в багажнике и салоне Škoda - в Латгале задержали белоруса
В Лудзенском крае пограничники остановили автомобиль Škoda, за рулем которого находился гражданин Беларуси. В салоне и багажнике обнаружили семерых человек, незаконно пересекших латвийско-белорусскую границу.
После проверки полученной информации пограничники остановили автомобиль Škoda в волости Залесская. За рулем находился гражданин Беларуси. При осмотре машины в салоне и багажном отделении обнаружили семерых человек, у которых не было действующих виз или видов на жительство. Как выяснилось, ранее они незаконно пересекли границу между Беларусью и Латвией.
В отношении водителя начат уголовный процесс. Семерых нелегальных мигрантов доставили обратно к границе с Беларусью.
Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция Vilkatis ("Оборотень"). Она представляет собой целенаправленную и скоординированную реакцию Латвии на гибридную угрозу - использование Беларусью нелегальной миграции в качестве инструмента давления. Цель операции - существенно сократить количество случаев незаконного пересечения границы на востоке Латвии и не допустить подобных происшествий в будущем.
В Государственной пограничной охране сообщили, что с начала нынешнего года уже начато 179 уголовных процессов против 121 человека по фактам незаконной перевозки людей через границу или содействия их нелегальному пребыванию в Латвии. За подобные преступления предусмотрены серьезные сроки лишения свободы. Например, в одном из дел обвиняемого приговорили к пяти годам заключения, в другом - к шести годам и одному месяцу.
На прошлой неделе вступили в силу поправки к Уголовному закону, ужесточающие ответственность за организацию незаконной миграции, а также другие преступления, связанные с незаконным перемещением людей и их пребыванием в стране.
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Санкции соответствующих статей Уголовного закона предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет за незаконную перевозку людей через государственную границу, а также организацию и совершение других преступлений, связанных с нелегальной миграцией в Латвию. В зависимости от обстоятельств дела возможно также применение конфискации имущества и надзора службы пробации сроком до трех лет.
Всего с начала года пограничники остановили 12 857 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. С организованным Беларусью давлением нелегальных мигрантов Латвия сталкивается с августа 2021 года.