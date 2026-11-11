Двое латвийцев бросают вызов мировому рекорду, который японцы удерживают с 2018 года
Можно ли разгадывать судоку больше 40 часов, делая лишь короткие перерывы? Латвийский игрок Наурис Осис собирается проверить свои силы перед необычным международным испытанием. В конце ноября он вместе с другим латвийцем, Робертсом Добелисом, отправится в Чехию, где участники попытаются установить мировой рекорд, решив гигантскую головоломку из 281 судоку.
С 28 по 30 ноября в чешском городе Бучовице, неподалеку от Брно, пройдет попытка побить рекорд Гиннесса в категории самого большого составного судоку. Участникам предстоит совместными усилиями решить 281 взаимосвязанную головоломку, заполнив приблизительно 12 тысяч клеток.
Двое латвийцев, которые соперничают уже несколько лет
Особый интерес для Латвии представляет участие Науриса Осиса и Робертса Добелиса. На официальном сайте мероприятия организаторы называют их первым и вторым номерами среди латвийских игроков в судоку.
Как сообщает словацкое издание Slovenský večerník, эти двое уже несколько лет соперничают за звание сильнейшего игрока Латвии. Теперь им предстоит объединить усилия ради общей цели - установления мирового рекорда.
Причем Наурис Осис решил подготовиться к испытанию весьма необычным способом. Перед поездкой он планирует провести тренировочный марафон продолжительностью более 40 часов, в течение которого будет разгадывать судоку, делая только короткие перерывы.
Организаторы сообщают, что латвиец намерен документировать этот эксперимент с помощью видеодневников. Пока речь идет именно о планах, а не об уже состоявшемся марафоне.
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281 судоку объединят в одну гигантскую головоломку
Главная сложность предстоящего испытания заключается в том, что участникам нужно будет решить не 281 отдельное судоку, а одну огромную систему взаимосвязанных головоломок.
Все таблицы будут соединены между собой. Это означает, что цифры, вписанные в одни клетки, могут влиять на решение соседних головоломок. Ошибка в одном месте способна поставить под угрозу правильность всей работы.
По информации организаторов, гигантское судоку разместят примерно на 39 листах формата А3, разложенных на 13 столах. Общая конструкция будет напоминать латинскую букву W.
При этом участникам придется столкнуться не только с классическими судоку. В головоломке будут представлены десять разновидностей игры, в том числе диагональные судоку, Killer Sudoku и другие варианты с дополнительными правилами.
Организаторы рассчитывают привлечь не менее 40 игроков, хотя предпочтительным количеством считают 60 и более участников.
Предыдущий рекорд принадлежит японцам
Действующий мировой рекорд был установлен 7 октября 2018 года в Японии. Тогда команда сумела решить составное судоку из 280 взаимосвязанных таблиц. По данным организаторов предстоящей попытки, японское испытание продолжалось около 33 часов. В среднем одновременно над головоломкой работали десять человек, что составило приблизительно 330 человеко-часов.
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Теперь участники мероприятия в Чехии попытаются превзойти это достижение, добавив еще одну таблицу. Но даже одна дополнительная головоломка может существенно усложнить задачу, особенно с учетом разнообразия используемых вариантов судоку.
Ошибаться нельзя, а соревнование должно идти непрерывно
Правила рекордной попытки довольно строгие. Для успешного результата необходимо правильно заполнить всю головоломку. Если хотя бы одна цифра будет отличаться от заранее проверенного единственного решения, рекорд не засчитают.
При этом участники смогут сменять друг друга и делать перерывы. Главное условие - процесс решения не должен прерываться: над головоломкой постоянно должен работать хотя бы один игрок, а за происходящим должны наблюдать уполномоченные специалисты и независимые свидетели.
Использование компьютерных программ, которые помогают находить правильные цифры или проверять ответы во время решения, запрещено. Все задания будут выполнять на бумаге карандашами.
После завершения испытания собранные материалы направят в Guinness World Records. Окончательное решение о признании нового мирового рекорда примут после проверки доказательств, которая может занять несколько месяцев.
Событие начнется 28 ноября в 9:00 по латвийскому времени в Бучовице. Организаторы предусмотрели возможность продолжения испытания до 30 ноября, хотя рассчитывают выяснить перспективы успешного завершения значительно раньше. За ходом соревнования планируется организовать прямую трансляцию на YouTube.