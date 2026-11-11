"Кошка, 1 штука": государство ищет покупателя для конфискованного девятилетнего питомца
Государственное агентство обеспечения (Nodrošinājuma valsts aģentūra, NVA) объявило сбор ценовых предложений, чтобы найти покупателя для девятилетней беспородной кошки. Заявки принимаются до 12 ноября. Право приобрести конфискованное животное получит тот, кто предложит самую высокую цену, следует из информации, опубликованной на сайте агентства.
В официальном объявлении под названием "Сбор ценовых предложений до 12.11.2026. Животное, перешедшее в собственность государства, - VPM-1442. Кошка (беспородная)" указано, что объект продажи, обозначенный в документации как "VPM-1442, кошка, 1 штука", представляет собой беспородную кошку женского пола возрастом около девяти лет с зарегистрированным микрочипом.
В настоящее время животное находится в приюте общественной организации Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa в Риге, на улице Межапурва. Потенциальные покупатели могли предварительно с ним ознакомиться.
Свои ценовые предложения желающие должны подать в NVA до утра четверга, 12 ноября. Согласно правилам, победителем станет участник, предложивший самую высокую цену. Если поступят одинаковые предложения, предпочтение отдадут тому покупателю, который подал заявку первым.
Поскольку продажа животного осуществляется в соответствии с правилами реализации имущества, перешедшего в собственность государства, покупатель должен соответствовать нескольким формальным требованиям. В частности, на момент подачи предложения у него не должно быть задолженности по налогам, администрируемым Службой государственных доходов (VID), превышающей 150 евро. Кроме того, в отношении покупателя не должна быть начата процедура неплатежеспособности. Перед принятием решения агентство проверит эти сведения в общедоступных базах данных.
Читайте продолжение после рекламы
Победитель конкурса должен будет внести 100% предоплаты в течение двух рабочих дней после получения счета. Затем в течение пяти дней новый владелец обязан забрать животное из приюта в Югле, подписав акт приема-передачи имущества.
В документации NVA также содержится отдельное предупреждение: "После подписания акта приема-передачи животное обратно не принимается".
Агентство предупреждает: если новый владелец своевременно не заберет кошку, ему придется покрыть все расходы NVA на дальнейшее содержание животного в приюте. Если этого не произойдет в течение 10 дней, государство оставляет за собой право продать кошку повторно, не возвращая покупателю внесенные деньги.
Имуществом, перешедшим в собственность государства, в том числе домашние животные, обычно становятся животные, конфискованные в рамках уголовных процессов или дел об административных правонарушениях (например, за жестокое обращение с животными или нарушение правил их содержания). К этой категории также относятся животные, хозяева которых умерли и не оставили наследников.