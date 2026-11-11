"Кошка, 1 штука": государство ищет покупателя для конфискованного девятилетнего питомца

Поскольку продажа животного осуществляется в соответствии с правилами реализации имущества, перешедшего в собственность государства, покупатель должен соответствовать нескольким формальным требованиям. В частности, на момент подачи предложения у него не должно быть задолженности по налогам, администрируемым Службой государственных доходов (VID), превышающей 150 евро. Кроме того, в отношении покупателя не должна быть начата процедура неплатежеспособности. Перед принятием решения агентство проверит эти сведения в общедоступных базах данных.