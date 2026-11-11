Интернета нет, но картой заплатить все равно можно - где в Латвии уже работает новая система

"Возможность оплаты в условиях, когда нарушена работа интернета или мобильной связи, создана для того, чтобы люди могли в кризисной ситуации приобретать товары первой необходимости - продукты питания, медикаменты, топливо. Это решение помогает укрепить устойчивость общества к кризисам, учитывая, что в чрезвычайной ситуации наличные деньги могут быть доступны не всем", - пояснил Шкапарс. По его словам, подобные испытания необходимы предпринимателям и поставщикам финансовых услуг, чтобы на практике проверить работу системы и лучше подготовиться к чрезвычайным обстоятельствам.