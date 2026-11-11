Интернета нет, но картой заплатить все равно можно - где в Латвии уже работает новая система
Если в Латвии пропадет интернет или перестанут работать мобильные сети, жители все равно смогут купить продукты, лекарства и топливо с помощью банковской карты. SEB banka, Rimi и Банк Латвии успешно протестировали эту возможность. Но есть важный нюанс...
Испытания прошли 10 ноября в магазине Rimi на улице Фирса Садовникова, 14, в Риге. Специалисты проверили, как работают платежи без подключения к сети на обычных кассах и кассах самообслуживания. Член правления SEB banka Арнис Шкапарс подчеркнул, что одна из важных задач современных финансовых учреждений - быть готовыми к различным кризисным сценариям.
"Возможность оплаты в условиях, когда нарушена работа интернета или мобильной связи, создана для того, чтобы люди могли в кризисной ситуации приобретать товары первой необходимости - продукты питания, медикаменты, топливо. Это решение помогает укрепить устойчивость общества к кризисам, учитывая, что в чрезвычайной ситуации наличные деньги могут быть доступны не всем", - пояснил Шкапарс. По его словам, подобные испытания необходимы предпринимателям и поставщикам финансовых услуг, чтобы на практике проверить работу системы и лучше подготовиться к чрезвычайным обстоятельствам.
Во время испытаний проверили, смогут ли покупатели расплачиваться даже при отсутствии мобильной связи и интернета. Похожий, но более масштабный тест Rimi провела этим летом вместе с коллегами в Эстонии. Полученный в обеих странах опыт планируется проанализировать и использовать для дальнейшего совершенствования системы. Член совета Банка Латвии Илзе Посума подчеркнула, что Латвия стала одной из первых стран региона, внедривших возможность безналичной оплаты без подключения к интернету.
По ее словам, эта система в сочетании с возможностью снимать наличные через сеть критически важных банкоматов позволит жителям приобретать необходимые товары даже во время кризиса. Такие банкоматы будут обеспечиваться наличными в первую очередь.
Посума также отметила важность практических испытаний и сотрудничества между различными учреждениями для укрепления устойчивости страны к чрезвычайным ситуациям.
Читайте продолжение после рекламы
Как расплачиваться картой, если пропадет интернет?
Система предусматривает возможность приобретать товары первой необходимости у определенных продавцов продуктов питания, топлива и медикаментов, даже если платежный терминал не подключен к интернету. Максимальная сумма покупок составляет 200 евро на одну банковскую карту.
Однако есть важное условие: для оплаты необходимо использовать физическую банковскую карту, заранее активированную для таких операций. Если интернет-соединение отсутствует, карту нужно вставить в платежный терминал и ввести PIN-код.
Таким образом, рассчитывать на оплату с помощью смартфона или бесконтактного устройства в описанном сценарии не следует.
В каких магазинах и аптеках работает система?
В настоящее время возможность оплаты картами без интернета действует в десяти торговых сетях и группах предприятий:
- Продуктовые магазины: Rimi, Maxima и Lidl.
- Заправочные станции: Viada, Astarte Nafta, Virši и Neste. В последнем случае оплата без интернета доступна с помощью клиентских платежных карт Neste.
- Аптеки: Euroaptieka, Mēness aptieka и BENU.
Читайте продолжение после рекламы
Система работает с платежными картами, выпущенными четырьмя крупнейшими банками Латвии.