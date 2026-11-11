Она пошла на войну под чужим именем: чью удивительную историю вспомнил президент Латвии в День Лачплесиса

В 16:00 в Слокской евангелическо-лютеранской церкви состоится богослужение в память о борцах за свободу, а в 17:30 в Слоке начнется факельное шествие. Еще одно шествие и памятные мероприятия запланированы в Кемери. В 18:00 богослужение пройдет также в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви.