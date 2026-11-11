ФОТО: в Риге и других городах Латвии проходят торжественные мероприятия в честь Дня Лачплесиса

В 16:00 в Слокской евангелическо-лютеранской церкви началось богослужение в память о борцах за свободу, а в 17:30 в Слоке стартовало факельное шествие. Еще одно шествие и памятные мероприятия проходят в Кемери. В 18:00 начинается богослужение в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви.