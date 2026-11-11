День Лачплесиса 2026
11 ноября 2026 года Латвия отметила День Лачплесиса - день памяти героев, сражавшихся за независимость страны. Торжественные церемонии, факельные шествия ...
ФОТО: в Риге и других городах Латвии проходят торжественные мероприятия в честь Дня Лачплесиса
В среду, 11 ноября, Латвия отмечает День Лачплесиса - день памяти борцов за свободу страны. По всей республике проходят памятные церемонии, зажигаются тысячи свечей и готовятся факельные шествия, а президент Эдгар Ринкевич в этом году решил напомнить об удивительной судьбе женщины, которая ради участия в боях за Латвию выдавала себя за мужчину.
В этот день в 1919 году латвийская армия одержала решающую победу в Риге над войсками Бермонта-Авалова, состоявшими из немецких и русских белогвардейских подразделений. Победа стала одним из важнейших событий борьбы за независимость Латвии и позволила укрепить государственность, провозглашенную 18 ноября 1918 года.
В Риге вспоминают защитников независимости
Утром 11 ноября в Рижском Домском соборе состоялось экуменическое богослужение, посвященное памяти борцов за свободу. После него представители парламента приняли участие в церемонии возложения венков на Рижском Братском кладбище.
Председатель Сейма подчеркнула, что события более чем столетней давности остаются важным напоминанием об ответственности каждого человека за судьбу своей страны.
"День Лачплесиса напоминает нам, что сила государства коренится в решимости людей, ответственности и готовности защищать свою землю. Чтя мужество и самоотверженность борцов за свободу, мы укрепляем и собственную решимость защищать Латвию сегодня и в будущем", - заявила председатель Сейма.
Одним из главных символов праздника вновь станет стена Рижского замка на набережной 11 Ноября. Каждый год жители столицы приносят сюда свечи в память о погибших защитниках независимости, и с наступлением темноты историческая стена озаряется тысячами огней.
В этом году Государственное агентство недвижимости заранее подготовило территорию, установив специальную защитную металлическую сетку и песчаные поддоны для свечей. Конструкция протяженностью 184 метра состоит из 175 секций и позволяет одновременно разместить около 10 500 свечей.
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Организаторы просят жителей по возможности выбирать свечи в стеклянных емкостях, чтобы расплавленный воск не повреждал отреставрированную историческую кладку. Ежегодно после праздничных мероприятий у замка остается около 200 килограммов восковых отходов, поэтому организации и добровольцев также приглашают помочь с их сбором и переработкой.
Šodien Saeimas priekšsēdētājs @EdvardsSmiltens, Prezidija locekļi un deputāti piedalās Lāčplēša dienai veltītajos pasākumos. https://t.co/g9xZSh0fps https://t.co/xyaVCLfnMr— Saeimas ziņas (@Jekaba11) November 11, 2026
Президент напомнил о женщине, которая отправилась на войну под мужским именем
Особое внимание в этом году президент Латвии Эдгар Ринкевич уделил истории Лины Чанки-Фрейденфельде (1893-1981), одной из трех женщин, награжденных Военным орденом Лачплесиса.
Ее история необычна даже по меркам военного времени. В 1915 году молодая женщина решила добровольно вступить в подразделение латышских стрелков. Однако существовало препятствие: записываться в стрелки разрешалось только мужчинам.
Чтобы обойти запрет, Лина уговорила одного юношу записаться вместо нее, предъявив документы ее умершего брата. Так она получила мужское имя Янис Чанка. Несмотря на короткую стрижку, обман быстро раскрылся, и девушку собирались исключить из рядов стрелков. Но ей удалось убедить организационный комитет латышских стрелковых батальонов разрешить ей служить.
Впоследствии она участвовала во всех сражениях 3-го Курземского латышского стрелкового полка, в том числе в боях на острове Смерти, Рождественских боях и сражениях у Ложметейкалнса. Она продолжала сражаться даже под непрерывным огнем противника и после получения ранения.
За проявленную храбрость в боях под Слокой в октябре 1915 года и разведывательные операции на острове Смерти в 1916 году Лину наградили Военным орденом Лачплесиса III степени.
В 1919 году она вступила в латвийскую армию, где служила в 5-м Цесисском пехотном полку, а в мае 1920 года была демобилизована. Позднее она вышла замуж за военнослужащего латвийской армии Эрнеста Фрейденфельдса. В 1927 году ее заслуги были отмечены орденом Трех звезд.
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Лина Чанка-Фрейденфельде умерла в 1981 году и похоронена рядом с мужем на родовом кладбище Межзилю в Рендской волости. 5 ноября 2026 года, в годовщину ее рождения, президент Эдгар Ринкевич посетил место ее захоронения и возложил цветы.
Это продолжение традиции, начатой президентом несколько лет назад: каждый День Лачплесиса он напоминает об одном из кавалеров высшей военной награды Латвии. В предыдущие годы внимание уделялось Эльзе Жиглевице, Валии Валерии Янсоне-Вещуне и Робертсу Лацису.
Торжественные церемонии смены почетного караула
11 ноября в Риге также состоялись торжественные церемонии смены почетного караула. С 13:00 до 14:00 у памятника Свободы военнослужащие роты почетного караула Штабного батальона Национальных вооруженных сил Латвии представили специальную строевую программу. В мероприятии также приняли участие оркестр Земессардзе, танцевальный ансамбль Bramaņi и музыкант Янис Айшпурс. В 14:00 торжественная смена почетного караула прошла у Рижского замка.
Выступая на церемонии у памятника Свободы, президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил присутствующих с Днем Лачплесиса и подчеркнул, что сегодня страна благодарит не только героев прошлого, но и тех, кто ежедневно обеспечивает ее безопасность: военнослужащих, земессаргов, сотрудников правоохранительных органов и других служб.
Особое внимание президент уделил нынешней ситуации с безопасностью.
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"Это тревожное время. Еще прошлой ночью во многих краях Латвии звучала воздушная тревога. Во многих местах наши военнослужащие предупреждали об опасности и несли дежурство, защищая Латвию. И это их повседневная работа в нынешнем тревожном мире", - отметил Ринкевич.
Обращаясь к военнослужащим Штабного батальона, президент поблагодарил их не только за торжественную строевую программу, но и за выполнение боевых задач. Он напомнил, что в этом году почетный караул временами отсутствовал у памятника Свободы и Рижского замка, поскольку военнослужащие участвовали в учениях и охраняли государственные границы.
Ринкевич также напомнил, что традиция несения почетного караула у памятника Свободы была возобновлена 11 ноября 1992 года, ровно 34 года назад.
"Глядя на вас, военнослужащих, и на присутствующих здесь людей, я полностью убежден, что наша страна находится в надежных руках. Какие бы сомнения или опасения иногда ни возникали, мы видим решимость, профессионализм и настоящий патриотизм", - заявил президент, завершив выступление пожеланием Латвии силы и боевого духа.
Рига озаряется огнями свечей и факелов
На набережной 11 Ноября у исторической стены Рижского замка жители зажигают свечи, отдавая дань памяти людям, сражавшимся за независимость Латвии. Эта традиция ежегодно объединяет тысячи людей, которые приходят сюда с семьями, друзьями и детьми.
В этом году для свечей вдоль стены установлена специальная металлическая сетка длиной 184 метра, на которой можно разместить до 10 500 свечей. Жителей просят использовать свечи в стеклянных емкостях, чтобы горячий воск не повреждал старинную кладку.
Тем временем в столице проходит и традиционное факельное шествие. Как сообщает агентство LETA, несколько сотен человек отправились от Рижского Братского кладбища в сторону памятника Свободы. Во главе колонны идет мужской коллектив Vilki, за ним следуют представители и сторонники Национального объединения, школьники, родители с детьми, яунсарги, пожарные и другие участники.
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По пути к шествию присоединяются новые люди. На Братском кладбище могилы борцов за свободу Латвии украшены цветами и освещены свечами. Сюда также приходят семьи с детьми, чтобы почтить память погибших. В 18:00 на кладбище началась традиционная вечерняя военная церемония.
Что еще происходит в Риге вечером 11 ноября?
В 18:00 у памятника Свободы запланирована церемония памяти защитников Латвии, после которой факельное шествие продолжится в сторону набережной 11 Ноября.
В 19:00 у Каменного моста в Даугаву по традиции спустят огненный плот, а в 19:30 у стены Рижского замка состоится совместное исполнение песен под руководством мужского коллектива Vilki.
Еще одна праздничная программа проходит на улице Бариню у парка Узварас. Здесь с 19:00 выступят группы Juuk и The Sound Poets, а в 21:00 начнется концертное представление "Рига, прикоснувшаяся к вечности" на музыку Яниса Лусенса и стихи Александра Чака. В нем примут участие Эрика Эглия-Гравеле, Раймондс Целмс, Атис Иевиньш и Ингус Улманис.
Что в других городах?
Памятные мероприятия 11 ноября проходят не только в столице. В Даугавпилсе программа включает торжественные церемонии, выставку военной техники и традиционное факельное шествие.
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В 14:00 в сквере Даугавпилсского университета открыли объект Atmodas līkloči, посвященный баррикадам января 1991 года и борьбе за восстановление независимости Латвии. В 15:00 в саду Даугавпилсской крепости юные защитники родины принесли торжественное обещание, а земессарги - присягу.
До 19:00 на улице Виенибас, между улицами Ригас и Парадес, можно осмотреть военную технику и снаряжение. В 17:00 началось факельное шествие, а в 17:30 на площади Виенибас состоялась акция "Свет героев", участники которой выложили из факелов контур Латвии. В праздничной программе также предусмотрено выступление певца Дауманта Калниньша и сопровождающих его музыкантов.
В Резекне в 18:00 начинается факельное шествие. Памятные мероприятия проходят также в Балви, Лудзе, Прейли, Ливаны и других населенных пунктах Латгале.
В Лиепае в 18:00 на площади Яниса Чаксте начинается выступление группы Jauno Jāņu orķestris под руководством музыканта Юриса Каукулса. В 19:00 стартует факельное шествие, которое завершится памятной церемонией на Северном кладбище.
В Вентспилсе днем состоялись церемонии возложения цветов, а в 18:00 от Эспланады отправляется музыкальное факельное шествие "Река света". В Кулдиге в течение дня жители могут осмотреть военную технику и экипировку Земессардзе.
В Валмиере праздничная программа началась в 16:00. Жителей пригласили принять участие в создании коллективного видеопоздравления Латвии, которое покажут 18 ноября на стене Валмиерского культурного центра. Вечерняя программа включает богослужение, создание узора из свечей и факельное шествие.
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В Огре памятные мероприятия начались в 17:30 на площади Независимости, где историк Гунар Русиньш рассказал о значении Дня Лачплесиса. В 19:00 факельное шествие направится к Братскому кладбищу. С наступлением темноты на зданиях покажут короткометражный исторический фильм, а пешеходные мосты через реку Огре подсветят красно-белыми цветами латвийского флага.
В Цесисе в 17:30 состоялась памятная церемония на площади Виенибас, после которой началось факельное шествие к кладбищу Леяс. В 18:30 на стенах средневекового замка покажут мультимедийное световое представление, а в Замковом парке из свечей выложат контур Латвии. В 19:00 в концертном зале Cēsis начнется праздничный концерт Mājup.
В Елгаве с 15:00 в Станционном парке проходит выставка военной техники, вооружения и экипировки Земессардзе и союзных сил. В 18:00 начинается факельное шествие, после которого состоятся памятная церемония и концерт у памятника освободителям Елгавы.
В Екабпилсе в 18:00 стартует центральное факельное шествие "Свет на пути свободы".
В Юрмале памятные мероприятия проходят сразу в нескольких районах города. В течение дня жители возлагают цветы и зажигают свечи у памятных стел, посвященных кавалерам Военного ордена Лачплесиса.
В Юрмальском музее запланировано открытие экспресс-выставки, посвященной Августу Муйжулису, кавалеру Военного ордена Лачплесиса.
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В 16:00 в Слокской евангелическо-лютеранской церкви началось богослужение в память о борцах за свободу, а в 17:30 в Слоке стартовало факельное шествие. Еще одно шествие и памятные мероприятия проходят в Кемери. В 18:00 начинается богослужение в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви.
В Саласпилсе факельное шествие начнется в 18:30, после чего состоятся торжественные выступления и музыкальная программа у концертного зала.