В небе над Латвией должен появиться гигантский чемодан размером с пятиэтажный дом
Представьте, что однажды вы поднимаете голову и видите в небе огромный синий чемодан размером с многоэтажный дом. Звучит невероятно, но именно такое зрелище вскоре может ожидать жителей Латвии: необычный воздушный шар уже побывал в 19 странах и теперь собирается установить мировой рекорд Гиннесса.
Необычный путешественник называется Flying Suitcase, или "Летающий чемодан". Это настоящий воздушный шар, который вместо привычной округлой формы напоминает гигантский дорожный чемодан. У него есть ручка, ремни, застежки, декоративные наклейки из разных стран и корзина для пилотов, подвешенная снизу.
Создала его британская компания Send My Bag, занимающаяся доставкой багажа. В честь своего 20-летия компания решила отправить чемодан в путешествие по миру с весьма амбициозной целью: совершить полеты на одном и том же воздушном шаре в максимальном количестве стран за 12 месяцев и претендовать на рекорд Гиннесса.
Чемодан шириной 22 метра
Размеры воздушного шара впечатляют: его ширина составляет около 22 метров, а высота - примерно 16 метров. Если поставить его вертикально, он окажется выше обычного пятиэтажного дома. Объем шара составляет около 3100 кубометров.
Необычную конструкцию изготовила британская компания Cameron Balloons, специализирующаяся на воздушных шарах. Несмотря на весьма причудливую форму, гигантский чемодан действительно способен летать.
Все началось 7 августа 2026 года на знаменитом фестивале воздушных шаров Bristol International Balloon Fiesta в Великобритании. Именно там чемодан впервые поднялся в воздух. Впоследствии он пролетел над центром Бристоля и принял участие в вечернем шоу, во время которого воздушные шары подсвечиваются изнутри.
Затем путешествие продолжилось по Европе. В Нидерландах тысячи зрителей наблюдали за его взлетом на фестивале в Барневелде. В Норвегии организаторам пришлось несколько дней ждать подходящей погоды, прежде чем шар наконец смог подняться в небо. В Бельгии чемодан появился над площадью города Синт-Никлас, где стал одной из главных достопримечательностей фестиваля.
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Уже 19 стран позади. Когда очередь дойдет до Латвии?
К началу ноября воздушный шар успел побывать в самых разных уголках Европы. Среди стран, где состоялись его полеты, - Франция, Испания, Португалия, Италия, Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Германия, Хорватия, Венгрия и Румыния.
Последний подтвержденный этап путешествия состоялся 5 ноября в Польше, неподалеку от Кракова. Именно там команда совершила полет, благодаря которому Польша стала 19-й страной в рамках рекордной попытки.
Теперь в планах путешественников страны Балтии. На официальной странице путешествия Латвия указана среди следующих пунктов маршрута, после Литвы и перед Эстонией.
Однако точной даты появления гигантского чемодана над Латвией пока нет. Неизвестно и то, в каком именно городе он может подняться в воздух. Организаторы еще не объявили место старта или время полета.
Почему чемодан может так и не долететь?
Главная проблема путешественников - погода. Воздушные шары чрезвычайно чувствительны к ветру, поэтому даже тщательно подготовленные полеты приходится отменять или переносить.
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Например, во время пребывания в Австрии организаторы сначала отказались от полета из-за неблагоприятных условий, но позднее поймали подходящий момент и смогли подняться прямо со стадиона в Брегенце. В Чехии команде тоже пришлось несколько раз менять планы, прежде чем 3 ноября состоялся успешный полет над Йилемнице. При этом просто привезти чемодан в очередную страну недостаточно. Чтобы она попала в список участников рекордной попытки, воздушный шар должен действительно совершить там полет.
Путешествие не ограничится Европой. В 2027 году владельцы гигантского чемодана намерены продолжить международное турне. В предварительных планах указаны Австралия, Северная и Южная Америка, а также Азия.