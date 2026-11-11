В небе над Латвией должен появиться гигантский чемодан размером с пятиэтажный дом

Затем путешествие продолжилось по Европе. В Нидерландах тысячи зрителей наблюдали за его взлетом на фестивале в Барневелде. В Норвегии организаторам пришлось несколько дней ждать подходящей погоды, прежде чем шар наконец смог подняться в небо. В Бельгии чемодан появился над площадью города Синт-Никлас, где стал одной из главных достопримечательностей фестиваля.