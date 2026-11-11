Знакомое многим рижанам здание.
В Латвии
Сегодня 15:49
CSDD объявила о праздничном графике работы на 17-18 ноября
В День провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, центры обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и станции техосмотра по всей Латвии будут закрыты.
Во вторник, 17 ноября, центры обслуживания клиентов и станции техосмотра закроются на час раньше обычного.
В среду, 18 ноября, все центры и станции будут закрыты.
Часы работы центров и станций можно посмотреть на сайте CSDD в разделе "Контакты".