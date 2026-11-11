CSDD объявила о праздничном графике работы на 17-18 ноября
Фото: LETA
Знакомое многим рижанам здание.
В Латвии

CSDD объявила о праздничном графике работы на 17-18 ноября

Отдел новостей

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В День провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, центры обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и станции техосмотра по всей Латвии будут закрыты.

Во вторник, 17 ноября, центры обслуживания клиентов и станции техосмотра закроются на час раньше обычного.

В среду, 18 ноября, все центры и станции будут закрыты.

Чтобы сэкономить время, CSDD советует оплачивать техосмотр и связанные с ним платежи через e-CSDD.

Часы работы центров и станций можно посмотреть на сайте CSDD в разделе "Контакты".

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18 НоябряДень провозглашения Латвийской РеспубликиДирекция безопасности дорожного движения

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