Депутат объяснил, почему записал видео на русском языке в парламенте, но его все равно наказали

В итоге пять членов комиссии поддержали начало разбирательства по поводу возможного нарушения кодекса этики. За это проголосовали председатель комиссии Инга Приеде, Дана Шлесере (LPV), Атис Швинка, Наурис Пунтулис (NA) и Эдмундс Юревицс (JV). Против выступил Алексей Игнатьев (SV/AJ). Он призвал дождаться формирования постоянной комиссии, в которой будут работать все 12 членов, а не только шесть, как в нынешней временной комиссии. Однако Мейстере повторно подчеркнула, что временная комиссия обладает необходимыми полномочиями. За признание действий Пагорса нарушением проголосовали те же пять депутатов, а Игнатьев воздержался.