Депутат объяснил, почему записал видео на русском языке в парламенте, но его все равно наказали
Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду приняла решение вынести депутату Андрею Пагорсу (SV/AJ) письменное предупреждение за использование русского языка при коммуникации в здании парламента. Кроме того, о наказании должны объявить на заседании Сейма, а решение комиссии опубликовать в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что заявление с просьбой начать разбирательство по поводу возможного нарушения депутатского кодекса этики подали председатель Сейма Эдвард Смилтенс (AS) и остальные члены президиума парламента: заместители председателя Инара Мурниеце и Раймонд Вейонис (AS), секретарь Сейма Рамона Петравича (LPV) и заместитель секретаря Антонина Ненашева (P).
Поводом стало видео, которое Пагорс опубликовал в TikTok в первый рабочий день 15-го Сейма. В ролике он на русском языке рассказывал о повестке дня первого заседания парламента. В тот же день Пагорс вместе с остальными депутатами принес торжественную присягу и получил депутатские полномочия.
Сейчас видео в аккаунте политика уже недоступно, однако его копии распространились в социальных сетях.
На заседании комиссии заместитель председателя Сейма Инара Мурниеце (NA) напомнила, что статус государственного языка в работе парламента закреплен в 21-й статье Конституции Латвии. Значение латышского языка также подчеркивается в торжественной присяге депутата. Кроме того, Мурниеце указала на принятые поправки к регламенту Сейма, согласно которым депутаты в помещениях парламента должны использовать государственный язык как при общении друг с другом, так и при коммуникации с латвийским обществом. Также депутатам запрещено совершать действия, которые могут поставить под сомнение значимость латышского языка.
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Сам Пагорс не согласился с заявлением президиума и счел, что оснований для возбуждения дела о нарушении этики нет. По его мнению, президиум Сейма не имел права подавать подобное заявление, поскольку регламент парламента предусматривает, что инициировать такое разбирательство может депутат, группа депутатов или фракция.
Пагорс также выразил недовольство тем, что президиум обратился в комиссию по мандатам, этике и заявлениям, а не во временную комиссию с аналогичными полномочиями. По его мнению, временная комиссия вообще не могла рассматривать подобные заявления.
Еще один аргумент депутата заключался в том, что на момент публикации видео он формально еще не был депутатом Сейма, поскольку не принес торжественную присягу.
Пагорс также обвинил президиум в том, что тот ввел в заблуждение общественность и СМИ, не разобравшись в обстоятельствах дела. Политик подчеркнул, что никогда не ставил под сомнение значение латышского языка и всегда относится к нему с уважением.
Руководитель Юридического бюро Сейма Дина Мейстере отвергла аргументы Пагорса о неправомерности обращения президиума. Она пояснила, что члены президиума сами являются депутатами парламента и поэтому имеют право подавать подобные заявления. Мейстере также разъяснила полномочия временной комиссии. Она действует до создания постоянной комиссии и вправе оценивать работу и поведение депутатов Сейма. Следовательно, препятствий для рассмотрения данного дела не было.
Депутат Атис Швинка (P), в свою очередь, обратил внимание на то, что во время обсуждения Пагорс говорил преимущественно о времени публикации видео и юридических аргументах. "Мне жаль, что я не услышал от Пагорса извинений или сожаления, а также признания того, что подобное поведение могло быть следствием незнания", - отметил Швинка.
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В итоге пять членов комиссии поддержали начало разбирательства по поводу возможного нарушения кодекса этики. За это проголосовали председатель комиссии Инга Приеде, Дана Шлесере (LPV), Атис Швинка, Наурис Пунтулис (NA) и Эдмундс Юревицс (JV). Против выступил Алексей Игнатьев (SV/AJ). Он призвал дождаться формирования постоянной комиссии, в которой будут работать все 12 членов, а не только шесть, как в нынешней временной комиссии. Однако Мейстере повторно подчеркнула, что временная комиссия обладает необходимыми полномочиями. За признание действий Пагорса нарушением проголосовали те же пять депутатов, а Игнатьев воздержался.
После этого комиссия обсудила возможное наказание. Мурниеце поддержала позицию Швинки, отметив, что Пагорс не извинился и не выразил сожаления по поводу своего поступка, а вместо этого, по ее мнению, манипулировал фактами. Она предложила отстранить депутата от участия в одном заседании Сейма.
Швинка выступил за письменное предупреждение, а Шлесере предложила ограничиться устным предупреждением. Пунтулис также поддержал письменное предупреждение. Юревицс предложил вынести Пагорсу письменное предупреждение, объявить о нем на заседании Сейма и опубликовать решение комиссии в официальном издании Latvijas Vēstnesis. В итоге большинство членов комиссии поддержало именно этот вариант наказания.