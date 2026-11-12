История застройщика Bordo Rezidences: развитие города со временем открывает новые возможности

Предложение Bordo Rezidences отражает современные тенденции не только благодаря расположению, но и благодаря подходу к проектированию, в основе которого лежат качество жилья и окружающая среда. Особое внимание уделено звукоизоляции - в квартирах установлены трехслойные стеклопакеты. Для комфорта предусмотрены теплые полы, а также собственные открытые пространства: выход в свою "зеленую зону" или просторную террасу. Кроме того, проект предусматривает зарядные станции для электромобилей. Все это также отражает изменения на рынке недвижимости: еще десять лет назад подобные решения не пользовались таким спросом, как сегодня.