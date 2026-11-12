История застройщика Bordo Rezidences: развитие города со временем открывает новые возможности
В сфере девелопмента недвижимости часто говорят о местоположении, стоимости строительства и рыночных циклах. Однако ни один из этих факторов не остается неизменным. Опыт Astor Group показывает, что иногда самым ценным решением становится умение дождаться подходящего момента, поскольку со временем развитие города открывает новые рыночные возможности. Иными словами, сегодня успешный проект можно реализовать там, где еще пять или десять лет назад это было невозможно, и выступить с предложением, которое не было актуальным еще совсем недавно.
За более чем 20 лет компания реализовала как жилые, так и коммерческие проекты. В беседе с членом правления SIA Astor Group Раймондом Плате мы говорим о том, какой путь ведет к успешной реализации проектов и какие уроки компания извлекла за годы работы.
Развитие города меняет спрос на недвижимость в разных районах
В бизнесе нередко подчеркивают важность умения быстро принимать решения. Однако в девелопменте недвижимости порой наибольшую ценность представляет способность подождать. Не потому, что нет возможностей, а потому, что спрос на конкретную локацию еще не сформировался.
Именно так складывалась история проекта Bordo Rezidences в Торнякалнсе. За последние 20-30 лет Рига заметно изменилась, и Торнякалнс превратился в привлекательный район для жизни. Но еще сравнительно недавно ситуация была совсем иной.
Земельный участок более десяти лет находился в портфеле застройщика. За это время менялся рынок, развивалась окружающая территория, а представление о том, какое жилье люди хотели бы здесь видеть, постепенно становилось все более четким.
"Как хорошо выдержанное вино", - с улыбкой говорит Плате. "Мы всегда видели потенциал этого места. Просто нужно было дождаться подходящего момента".
Проект, отвечающий потребностям сегодняшнего дня
Когда подходящий момент настал, компания приняла еще одно важное решение - определила масштаб проекта. В Bordo Rezidences предусмотрено 74 квартиры в двух зданиях. Такой объем выбран не случайно: он позволяет поэтапно осваивать территорию, не создавая при этом избыточного предложения на рынке жилья.
"Наша цель заключалась не в том, чтобы построить как можно больше квартир, а в том, чтобы создать пространство для жизни, в котором люди захотят остаться надолго", - подчеркивает Плате.
Предложение Bordo Rezidences отражает современные тенденции не только благодаря расположению, но и благодаря подходу к проектированию, в основе которого лежат качество жилья и окружающая среда. Особое внимание уделено звукоизоляции - в квартирах установлены трехслойные стеклопакеты. Для комфорта предусмотрены теплые полы, а также собственные открытые пространства: выход в свою "зеленую зону" или просторную террасу. Кроме того, проект предусматривает зарядные станции для электромобилей. Все это также отражает изменения на рынке недвижимости: еще десять лет назад подобные решения не пользовались таким спросом, как сегодня.
Финансовый партнер, который понимает замысел
Одним из партнеров по финансированию проекта Bordo Rezidences стала Rietumu Banka. Astor Group сотрудничает с банком уже несколько лет, совместно реализовав ряд проектов в сфере недвижимости.
Главным условием успешного партнерства Раймонд Плате считает не только финансовую поддержку, но и взаимное доверие.
"Взаимное доверие - самое главное. Мы знаем, чего банк ожидает от нас, и понимаем, чего можем ожидать от банка. Это позволяет планировать работу на долгосрочную перспективу", - говорит он.
Однако не менее важна способность финансового партнера вникнуть в саму концепцию проекта и оценить ее потенциал. "Мы ожидаем от банка понимания того, что именно мы задумали. Такое понимание дает уверенность в том, что наш продукт жизнеспособен. Когда эта уверенность есть, финансирование проекта становится возможным, а сотрудничество - комфортным. Именно такое отношение мы встретили в Rietumu Banka".
Специализация на жилой недвижимости дает глубокую экспертизу
Застройщик сознательно сосредоточился на сегменте, который знает лучше всего, - жилой недвижимости. По мнению Плате, в долгосрочной перспективе более высокую ценность дает глубокое понимание одного направления, а не попытки работать во всех сегментах рынка недвижимости.
"Жилая недвижимость - это то, что мы знаем, понимаем и в чем лучше всего разбираемся. В других направлениях может быть больше неопределенности, тогда как в этом сегменте мы видим и дальнейший потенциал развития", - объясняет Раймонд.
Накопленный за годы работы опыт позволяет компании лучше понимать, как меняются привычки людей, какие требования они предъявляют к жилью и какие тенденции оказываются временными, а какие сохраняются надолго.
Как отмечает Плате, спрос на жилую недвижимость остается стабильно высоким, хотя со временем меняются предпочтения покупателей и их представления об идеальном жилье.
Основа роста - команда
Несмотря на то что в ближайшие годы Astor Group планирует реализовать масштабные проекты, существенно расширять административную команду компания не собирается. Главной ценностью здесь считают сложившееся за годы работы профессиональное ядро, в котором каждый хорошо знает свою область и вместе с коллегами способен реализовывать даже крупные проекты. Поэтому компания сохраняет относительно компактную управленческую команду: у каждого есть своя зона ответственности, а важнейшие вопросы решаются совместно.
"На самом деле у нас нет единоличного руководства. У каждого своя зона ответственности и свои сильные стороны, но реализация ни одного проекта не зависит исключительно от одного человека. Самые важные вопросы мы обсуждаем и решаем вместе", - объясняет Плате.
Следующий этап - Скансте
После реализации Bordo Rezidences внимание Astor Group постепенно переключится на следующий этап развития - район Скансте. Здесь более 1000 запланированных квартир сейчас находятся на разных стадиях подготовки и реализации.
Хотя масштаб будущей застройки значительно больше, принцип работы компании остается прежним: каждый следующий шаг оценивается с учетом перспектив, ситуации на рынке и потребностей жителей.
"Для Риги это довольно большое количество квартир. Мы должны следить за рыночными тенденциями и быть уверенными, что для реализации этих проектов действительно наступило подходящее время", - считает Раймонд Плате.