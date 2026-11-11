Эстония разрешила латвийской автобусной компании возить пассажиров в РФ
С 10 января 2027 года Латвия планирует полностью прекратить автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Однако в Эстонии не видят проблемы - пока открыта граница, можно ее пересекать.
Как сообщает rus.err.ee, Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии выдало латвийской автобусной фирме Ecolines лицензию на выполнение рейсов Таллин-Москва, поскольку этот бизнес не запрещают вести ни европейские санкции ни национальное законодательство.
Автобусы Ecolines отправляются в Москву с Таллиннского автовокзала ежедневно. Фирма также выполняет поездки в Санкт-Петербург.
Большая часть связанных с Россией транспортных услуг, в том числе авиарейсы и грузоперевозки, в Евросоюзе запрещена. Однако обслуживание автобусных линий под санкции не попало, за исключением туристических поездок, организуемых туроператорами.
В министерстве заявили, что не могут отказать в выдаче разрешения на обслуживание маршрута, поскольку, в отличие от Финляндии, Эстония границу с Россией не закрыла.
"В Евросоюзе не введено ни одной санкции против России, касающейся свободного передвижения людей, в связи с чем и у нас нет основания для отказа в выдаче лицензий на обслуживание линий", - подытожил чиновник.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Латвия планирует полностью прекратить автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Запрет коснется регулярных, нерегулярных рейсов и транзитных маршрутов через Латвию.