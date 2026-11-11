Домбровскис заявил, что Россия не увидит своих замороженных денег, пока не выплатит Украине репарации

Он подтвердил, что вопрос об использовании российских активов остается на повестке дня Евросоюза. "Итак, этот вопрос не исчез из нашего поля зрения. Также стоит отметить, что существуют решения, согласно которым российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине. Поэтому очевидно, что этот вопрос остается с нами", – подытожил Валдис Домбровскис.