Домбровскис заявил, что Россия не увидит своих замороженных денег, пока не выплатит Украине репарации
Активы РФ, замороженные в ЕС, будут замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине репарации за ущерб, нанесенный войной. В противном случае ЕС оставляет за собой право на их использование. Об этом, как сообщает rus.err.ee, заявил комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис в кулуарах заседания Совета ЕС.
"Что касается замороженных российских активов, мы знаем, что в настоящее время по кредиту в поддержку Украины, который мы предоставляем Украине, Украина должна будет его погашать только тогда, когда Россия будет выплачивать репарации", – заявил Домбровскис.
Он также подчеркнул, что Европейский союз предусмотрел возможность использования российских суверенных активов в случае невыплаты Москвой репараций.
"Это означает, что если Россия не будет выплачивать репарации, мы прямо предусмотрели, что в таком случае Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские суверенные активы", – пояснил еврокомиссар.
Он подтвердил, что вопрос об использовании российских активов остается на повестке дня Евросоюза. "Итак, этот вопрос не исчез из нашего поля зрения. Также стоит отметить, что существуют решения, согласно которым российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине. Поэтому очевидно, что этот вопрос остается с нами", – подытожил Валдис Домбровскис.