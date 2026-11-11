Почему во время ночной тревоги жителям Латвии не объясняли, что происходит? Ответ премьер-министра

Как сообщалось ранее, в ночь на среду в нескольких краях Земгале и Видземе были объявлены предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Первые предупреждения появились после 2:00 в Айзкраукльском крае, а около 3:30 было объявлено об окончании последних угроз в Смилтенском и Гулбенском краях.