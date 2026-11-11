Почему во время ночной тревоги жителям Латвии не объясняли, что происходит? Ответ премьер-министра
В ночь на 11 ноября жители нескольких регионов Латвии получали предупреждения об угрозе с воздуха, однако подробности происходящего стали известны лишь утром. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что система оповещения сработала правильно, несмотря на отсутствие оперативных объяснений.
Как сообщалось ранее, в ночь на среду в нескольких краях Земгале и Видземе были объявлены предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Первые предупреждения появились после 2:00 в Айзкраукльском крае, а около 3:30 было объявлено об окончании последних угроз в Смилтенском и Гулбенском краях.
При этом до самого утра власти не уточняли обстоятельства произошедшего. В частности, оставалось неизвестным, покинули ли подозрительные летательные аппараты воздушное пространство Латвии, не пересекли ли они границу, упали или были сбиты.
Однако Андрис Кулбергс в комментарии агентству LETA подчеркнул, что система информирования выполнила свою главную задачу - предупредила жителей об угрозах в воздушном пространстве. По его словам, сообщения распространялись через надежные источники, включая официальные информационные каналы государственных учреждений и средства массовой информации.
Премьер-министр пояснил, что более подробная информация о произошедшем была предоставлена после анализа инцидентов.
"Пока инцидент продолжается, самое главное - оповестить жителей, и это было сделано точно", - заявил Кулбергс.
Как рассказал утром в эфире Латвийского радио представитель Национальных вооруженных сил (НВС), капитан ВМС Селдзис Грасманис, минувшей ночью несколько беспилотников пересекли воздушное пространство Латвии или приблизились к ее границам. Один из них в сопровождении истребителей миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства пролетел через пять краев страны.
Позднее НВС уточнили, что в общей сложности в воздушное пространство Латвии проникли три беспилотника. Два из них пересекли восточную границу всего на 1-2 минуты, а третий прилетел со стороны Литвы, пересек территорию Латвии и продолжил полет в направлении Эстонии.