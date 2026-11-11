На временный мост для Риги выделят миллионы: правительство разрешило обойти закон о госзакупках
Во время реконструкции Вантового моста в Риге может появиться временная переправа из сборных конструкций. Правительство одобрило закупку 12 комплектов мостов, которые также войдут в государственные материальные резервы и смогут пригодиться при чрезвычайных ситуациях.
Правительство Латвии поддержало закупку дополнительных комплектов сборных мостов без применения Закона о публичных закупках. Эти конструкции пополнят государственные материальные резервы, а также могут быть использованы для обеспечения движения во время реконструкции Вантового моста в Риге, сообщает Lsm.lv.
Планируется приобрести в общей сложности около 12 комплектов сборных мостов, каждый с пролетом длиной 45 метров. Поставить конструкции должны в 2027 году в соответствии с договором, заключенным еще в 2025 году с австрийской компанией Waagner-Biro Bridge Systems AG.
Сборные мосты станут частью государственных материальных резервов. Их можно будет использовать, например, в ситуациях, когда из-за наводнений, аварий, военной угрозы или других чрезвычайных обстоятельств повреждаются постоянные мосты и движение по ним прекращается.
Предполагается, что приобретенные государством конструкции передадут Рижскому самоуправлению в безвозмездное пользование. Они понадобятся для создания временного моста на период реконструкции Вантового моста. При этом все расходы на проектирование, строительство, содержание и последующий демонтаж временной переправы возьмет на себя Рижское самоуправление.
Чтобы ускорить как закупку мостовых конструкций, так и строительство временного моста, проект протокольного решения предусматривает разрешение Latvijas Valsts ceļi и Рижскому самоуправлению не применять Закон о публичных закупках при соответствующих закупках. Из необходимых на 2027 год 5,98 миллиона евро на эту покупку 1,65 миллиона уже предусмотрено в бюджете Министерства сообщения. Еще 4,335 миллиона евро планируется выделить за счет перераспределения средств на непредвиденные расходы.
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Проект решения также предусматривает перераспределение финансирования в последующие годы: 1,53 миллиона евро в 2028 году и 1,65 миллиона евро в 2029 году.