На временный мост для Риги выделят миллионы: правительство разрешило обойти закон о госзакупках

Чтобы ускорить как закупку мостовых конструкций, так и строительство временного моста, проект протокольного решения предусматривает разрешение Latvijas Valsts ceļi и Рижскому самоуправлению не применять Закон о публичных закупках при соответствующих закупках. Из необходимых на 2027 год 5,98 миллиона евро на эту покупку 1,65 миллиона уже предусмотрено в бюджете Министерства сообщения. Еще 4,335 миллиона евро планируется выделить за счет перераспределения средств на непредвиденные расходы.