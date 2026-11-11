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Аварии и происшествия
Сегодня 12:10
Ночной переполох в центре Риги: агрессивный мужчина устроил погром на улице Барона
В ночь на 11 ноября в Риге на улице Кришьяня Барона агрессивно настроенный мужчина опрокинул цветочные горшки и дорожный знак.
Около 1:30 полиция получила вызов о мужчине, который вел себя агрессивно и опрокидывал установленные на улице предметы - цветочные горшки и дорожный знак. На место происшествия прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции, которые вызвали Государственную полицию. Поскольку мужчина вел себя неадекватно, на место также вызвали медиков. Они доставили его в медицинское учреждение.
Опрокинутые предметы вернули на прежние места. Заявлений по поводу случившегося в полицию не поступило, поэтому административное производство по этому делу было прекращено.