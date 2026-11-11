Ночной переполох в центре Риги: агрессивный мужчина устроил погром на улице Барона

Около 1:30 полиция получила вызов о мужчине, который вел себя агрессивно и опрокидывал установленные на улице предметы - цветочные горшки и дорожный знак. На место происшествия прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции, которые вызвали Государственную полицию. Поскольку мужчина вел себя неадекватно, на место также вызвали медиков. Они доставили его в медицинское учреждение.