Минфин успокоил жителей Латвии: топливо дорогое, зато продукты стали дешевле

С апреля продукты в Латвии стоят дешевле, чем годом ранее, и с каждым месяцем разница увеличивается. У латвийских производителей продуктов питания цены пока тоже ниже прошлогодних, но снижение замедлилось. В сентябре отпускные цены были на 1,6% ниже, чем годом ранее. Это самое небольшое снижение за четыре месяца. При этом по сравнению с августом производители подняли цены на 0,6%.