Минфин успокоил жителей Латвии: топливо дорогое, зато продукты стали дешевле
В октябре на подорожание топлива пришлось 45% годового роста потребительских цен в Латвии. Но инфляцию сдерживали продукты питания, которые за год подешевели на 5,4%. Об этом заявило в своем комментарии Министерства финансов Латвии.
По данным министерства, в октябре потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с сентябрем и на 3,1% по сравнению с октябрем прошлого года. За месяц больше всего на рост цен повлияло подорожание электричества, отопления и авиаперелетов. За год основной вклад внесли топливо, услуги по содержанию жилья, табачные изделия и услуги в сфере отдыха.
"В последние месяцы инфляция в Латвии колеблется в районе 3% и, несмотря на давление со стороны цен на топливо, в отличие от еврозоны, не ускоряется", – отмечают в Минфине.
В Латвии топливо заметно влияет на инфляцию с марта. Однако в октябре подешевевшие продукты снизили общий показатель годовой инфляции на 1,1 процентного пункта.
С апреля продукты в Латвии стоят дешевле, чем годом ранее, и с каждым месяцем разница увеличивается. У латвийских производителей продуктов питания цены пока тоже ниже прошлогодних, но снижение замедлилось. В сентябре отпускные цены были на 1,6% ниже, чем годом ранее. Это самое небольшое снижение за четыре месяца. При этом по сравнению с августом производители подняли цены на 0,6%.
Пока дорогие нефть и газ лишь в ограниченной степени влияют на стоимость продуктов, других товаров и услуг. Однако, как поясняют в министерстве, чем дольше энергоносители остаются дорогими, тем заметнее это будет сказываться на ценах.
"Топливо и газ составляют значительную часть расходов на выращивание, переработку и перевозку сельхозпродукции, поэтому в следующем году продукты могут подорожать", – прогнозируют в Минфине.