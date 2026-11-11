Глава Банка Латвии: пора сокращать число государственных служащих, найти работу - поможем
В Латвии необходимо сокращать число работников государственного сектора, считает президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. По его словам, пока частный сектор теряет работников, государственный сохраняет численность, а высвобождаемым сотрудникам придется помогать с переходом на другую работу.
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью программе "Rīta panorāma" на Латвийском телевидении заявил, что за последние годы государственный сектор существенно вырос по отношению к экономике в целом. При этом количество занятых в общественном секторе в целом оставалось неизменным, тогда как в частном секторе оно заметно сократилось. "Поэтому необходимо уменьшать и число работников общественного сектора. Однако, чтобы этот процесс не был слишком болезненным, конечно, нужно помочь людям пройти этот переход", - сказал Казакс.
Он подчеркнул, что для перехода из государственного сектора в частный людям потребуются различные навыки. В связи с этим возрастет роль Государственного агентства занятости (NVA), которому предстоит помогать сотрудникам осваивать необходимые компетенции и облегчать поиск новой работы.
Согласно данным Центрального статистического управления, во втором квартале 2026 года в Латвии было занято в общей сложности 904 200 рабочих мест. Из них 612 100 приходились на частный сектор, а 292 100 - на общественный сектор. По сравнению со вторым кварталом 2025 года общее количество занятых рабочих мест в стране увеличилось на 12 800, или на 1,4%. В частном секторе прирост составил 8400 рабочих мест (1,4%), а в общественном - 4400 (1,5%).
При этом во втором квартале нынешнего года в Латвии в среднем насчитывалось почти 19 700 свободных рабочих мест. Это примерно на 400, или на 1,8%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа вакансий почти 10 500 приходились на частный сектор, а более 9200 - на общественный.