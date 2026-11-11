Глава Банка Латвии: пора сокращать число государственных служащих, найти работу - поможем

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью программе "Rīta panorāma" на Латвийском телевидении заявил, что за последние годы государственный сектор существенно вырос по отношению к экономике в целом. При этом количество занятых в общественном секторе в целом оставалось неизменным, тогда как в частном секторе оно заметно сократилось. "Поэтому необходимо уменьшать и число работников общественного сектора. Однако, чтобы этот процесс не был слишком болезненным, конечно, нужно помочь людям пройти этот переход", - сказал Казакс.