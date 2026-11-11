Главный капеллан армии Латвии заявила о глобальной духовной битве, масштабы которой невозможно представить
Во время богослужения в честь Дня Лачплесиса в Рижском Домском соборе главный капеллан Национальных вооруженных сил (НВС) Эстере Тумовича выступила с необычным обращением. Она заявила, что человечество вовлечено в масштабную духовную войну, рассказала о силах зла и объяснила, почему каждому человеку необходимо знать своего противника.
По словам Тумовичи, люди живут в мире, где идет не только видимая война, но и духовная борьба, масштабы которой превосходят человеческое воображение. Обращаясь к собравшимся, она напомнила, что в дни государственных праздников жители Латвии объединяются в общей молитве "Боже, благослови Латвию", обращаясь к Богу как единый народ.
Главный капеллан сослалась на Послание к Ефесянам, в котором народ Божий представлен как армия, участвующая во всеобщей борьбе. "Эта армия настроена на борьбу, охватывающую всю Землю и всю сотворенную Вселенную. Это всеобщая борьба", - подчеркнула она.
Кто является противником в духовной войне?
Тумовича объяснила, что речь идет не о противостоянии между людьми, а о борьбе с невидимыми силами зла. По ее словам, эти силы обладают собственной структурой, иерархией и системой управления, а их главная цель - оказывать влияние на человека.
"Духовная борьба ведется не против людей из плоти и крови, а против сил злых духов. Это структурированная и хорошо организованная система управления с мощной иерархией, которая располагается на контролируемых территориях", - заявила главный капеллан.
Она также описала, где, согласно ее религиозному представлению, находится центр управления этими силами. "Это высокоорганизованное руководство, или штаб, находится в поднебесье. Не там, где обитает Бог, и не там, где мы видим облака, а где-то между ними", - сказала Тумовича.
По ее словам, задача этих сил заключается в целенаправленном воздействии на людей, находящихся в сфере их влияния. Именно поэтому человеку необходимо понимать, с чем он сталкивается и как может противостоять подобному воздействию.
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Почему каждому человеку нужно изучать своего противника?
Проводя параллель между военной службой и духовной жизнью, Тумовича напомнила, что военнослужащих обучают собирать и анализировать информацию о противнике. Солдаты должны знать его расположение, силы, возможности, намерения и вероятные варианты действий.
По мнению главного капеллана, аналогичный подход необходим и в духовной борьбе.
"То же самое мы должны знать о противнике на поле духовной битвы. Иначе мы становимся легкоуязвимыми", - подчеркнула она.
Тумовича также обратила внимание на свободу воли и способность человека самостоятельно принимать решения. По ее словам, эти качества можно рассматривать как своеобразные сверхспособности, которые помогают противостоять негативному влиянию.
При этом человек может добровольно отказаться от управления собственной жизнью, передав право принимать решения другим силам. Именно поэтому, как считает главный капеллан, каждому необходимо осознавать, где и когда он использует свою свободу выбора.
Истории украинцев и вера в победу
Во время богослужения Тумовича зачитала несколько свидетельств украинцев, переживших тяжелые испытания. Она рассказала о людях, которые даже в чрезвычайно сложных обстоятельствах находили поддержку в вере.
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"Известны тысячи вдохновляющих историй. Люди оказывались в невероятно тяжелых обстоятельствах, но выбирали не страдание, а пребывание в присутствии Бога", - отметила главный капеллан.
По ее убеждению, даже в условиях войны и серьезных жизненных потрясений человек сохраняет свободу выбора, а вера может помочь ему не поддаваться отчаянию.
Завершая свое обращение, Тумовича подчеркнула, что, согласно христианскому учению, исход духовной борьбы уже предрешен. Несмотря на существование зла, окончательная победа принадлежит жизни. "Иисус забрал ключ от смерти, спустившись в ад и пройдя мимо сатаны в победном шествии на его глазах. Иисус не отдал этот ключ, он остается у него. Смерть побеждена, а жизнь невозможно уничтожить. Нельзя убить способность человека жить в Боге", - заявила она.