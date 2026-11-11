Главный капеллан армии Латвии заявила о глобальной духовной битве, масштабы которой невозможно представить

Она также описала, где, согласно ее религиозному представлению, находится центр управления этими силами. "Это высокоорганизованное руководство, или штаб, находится в поднебесье. Не там, где обитает Бог, и не там, где мы видим облака, а где-то между ними", - сказала Тумовича.