Кто готов за это заплатить? Премьер объяснил, чем грозит запрет транзита российского зерна

Запрет на транзит российского зерна через Латвию должен распространяться на будущие сделки, поскольку прекращение исполнения уже заключенных договоров грозит судебными разбирательствами и выплатой компенсаций. Об этом в интервью программе "900 sekundes" на телеканале TV3 заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, сейчас необходимо определиться не с тем, нужен ли запрет на транзит, а с тем, каким именно способом его ввести. При этом важно найти решение, которое окажет наименьшее возможное влияние на экономику Латвии и государственный бюджет.