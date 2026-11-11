Кто готов за это заплатить? Премьер объяснил, чем грозит запрет транзита российского зерна
Запрет на транзит российского зерна через Латвию может обернуться судебными разбирательствами, многомиллионными компенсациями и проблемами для других грузоперевозок. Премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил, почему власти хотят запретить новые контракты, но не готовы расторгать уже заключенные.
Запрет на транзит российского зерна через Латвию должен распространяться на будущие сделки, поскольку прекращение исполнения уже заключенных договоров грозит судебными разбирательствами и выплатой компенсаций. Об этом в интервью программе "900 sekundes" на телеканале TV3 заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, сейчас необходимо определиться не с тем, нужен ли запрет на транзит, а с тем, каким именно способом его ввести. При этом важно найти решение, которое окажет наименьшее возможное влияние на экономику Латвии и государственный бюджет.
Кулбергс назвал три возможных варианта: добиться решения на уровне Европейского союза (ЕС), ввести национальный запрет или установить ограничения, связанные с использованием латвийской инфраструктуры. Наиболее подходящий вариант должны оценить Министерство земледелия совместно с Министерством иностранных дел.
Говоря об уже заключенных договорах, Кулбергс заявил, что прекращение их исполнения приведет к судебным разбирательствам, которые Латвия проиграет, после чего ей придется выплачивать компенсации.
Премьер объяснил, что зерно принадлежит международным торговым компаниям, в том числе из США, Швейцарии, Дании и Дубая. Введение ограничений затронет коммерческую деятельность этих предприятий. По мнению главы правительства, необходимо смотреть в будущее и сделать так, чтобы латвийская инфраструктура больше не использовалась для подобного транзита.
Вместе с тем Кулбергс предупредил о возможных ответных мерах, которые могут затронуть перевозку других грузов. По его оценке, объемы грузов в латвийских портах могут сократиться на 30%. Кроме того, под угрозой могут оказаться поставки минеральных удобрений для латвийских фермеров из Казахстана и Узбекистана. Премьер также допустил, что перевозка зерна латвийских сельхозпроизводителей может подорожать.
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Он подчеркнул, что его беспокоят прежде всего не доходы от самого транзита российского зерна, а более масштабные экономические последствия возможных ограничений.
Отвечая на вопросы о моральной стороне запрета, Кулбергс отметил, что дополнительные расходы придется покрывать в условиях, когда государственному бюджету и без того не хватает средств на различные нужды. В частности, он упомянул оплату труда работников культуры и учителей, а также обещания, данные представителям сферы здравоохранения.
"У каждого решения есть своя цена. И эту цену придется платить всем", - заявил премьер.
В ходе передачи Кулбергсу также напомнили слова судьи Суда ЕС Инеты Зиемеле о том, что Договор о функционировании Европейского союза предусматривает возможность вводить ограничения на транзит по соображениям общественной морали, общественного порядка или государственной безопасности. В ответ премьер пояснил, что его опасения связаны не с возможными санкциями со стороны ЕС, а с последствиями для коммерческих отношений и риском выплаты компенсаций.
Вопрос о запрете транзита планируется рассмотреть в правительстве на следующей неделе. Кулбергс допустил, что это может сделать уже новый кабинет министров, однако все будет зависеть от хода формирования правительства.