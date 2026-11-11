Под Сигулдой заметили следы медведя - жителей призывают к осторожности

Если вы увидели медведя в лесу, в поле или рядом с хутором, обратите внимание на его поведение, поясняет Управление охраны природы (DAP). Если зверь избегает людей, не проявляет интереса к жилью и не ведет себя агрессивно, о встрече просят сообщить на портале наблюдений за природой Dabas Dati. Эти сведения помогают специалистам следить за тем, где в Латвии встречаются медведи, как меняется их численность и по каким маршрутам они передвигаются.