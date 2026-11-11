Под Сигулдой заметили следы медведя - жителей призывают к осторожности
В минувшие выходные во время загонной охоты в Сигулдской волости, в окрестностях хутора Дамбиши и речки Какюпите, заметили следы медведя. Охотничий коллектив Zēgevalde призывает всех, кто собирается в лес, быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
Что делать, если вы заметили медведя?
Если вы увидели медведя в лесу, в поле или рядом с хутором, обратите внимание на его поведение, поясняет Управление охраны природы (DAP). Если зверь избегает людей, не проявляет интереса к жилью и не ведет себя агрессивно, о встрече просят сообщить на портале наблюдений за природой Dabas Dati. Эти сведения помогают специалистам следить за тем, где в Латвии встречаются медведи, как меняется их численность и по каким маршрутам они передвигаются.
Действовать иначе нужно, если медведь регулярно появляется в населенном пункте или раз за разом возвращается к домам. Чаще всего его привлекает доступная еда – мусор в открытых контейнерах, пищевые отходы в компостной куче, опавшие фрукты, незащищенные пасеки или оставленный на улице корм для домашних животных. О таких визитах нужно сразу сообщить в самоуправление или муниципальную полицию. Тогда специалисты смогут выяснить, что привлекает зверя, и устранить причину, прежде чем он привыкнет к людям и начнет постоянно возвращаться.
Если медведь оказался в городе или в густонаселенном районе, не боится людей, ведет себя агрессивно или представляет прямую угрозу, нужно немедленно позвонить по единому номеру экстренной помощи 112 или обратиться в муниципальную полицию. Экстренные службы вместе со специалистами оценят обстановку и при необходимости организуют вытеснение зверя за пределы города. В случае крайней опасности медведя могут умертвить, предварительно получив разрешение DAP. Жителям категорически запрещено вмешиваться в работу специалистов. Присутствие посторонних создает дополнительную опасность и для них самих, и для сотрудников экстренных служб.
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Прогонять не стоит
В DAP напоминают, что не следует пытаться самостоятельно прогнать медведя, подходить к нему, фотографировать или снимать его на видео с близкого расстояния. Попытка приблизиться к зверю или спровоцировать его опасна как для человека, так и для самого животного. Если вы заметили медведя, сохраняйте спокойствие, держитесь на расстоянии и дайте ему беспрепятственно уйти.
Медведь – дикое животное, которое обычно избегает людей. Чтобы люди и медведи могли безопасно жить по соседству, важно не оставлять у домов ничего, что могло бы привлечь зверя, и вовремя сообщать о случаях, когда требуется помощь специалистов.