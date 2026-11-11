Микроавтобус перевернулся после столкновения с легковушкой.
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Серьезная авария на улице Краста в Риге: опрокинулся микроавтобус, образовалась пробка
В среду, 11 ноября, в Риге на улице Краста произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии микроавтобус опрокинулся на бок, серьезно затруднив движение в направлении центра города.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Краста по направлению к центру Риги, сообщает Sadursme.lv.
После столкновения микроавтобус опрокинулся на бок и частично перекрыл проезжую часть. Легковой автомобиль от удара отбросило к обочине. На месте происшествия работает Госполиция. Полицейские выясняют обстоятельства аварии и регулируют движение транспорта.
В настоящее время движение по улице Краста в направлении центра города существенно затруднено, образовалась пробка. Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки в пути и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты объезда.