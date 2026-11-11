Серьезная авария на улице Краста в Риге: опрокинулся микроавтобус, образовалась пробка

После столкновения микроавтобус опрокинулся на бок и частично перекрыл проезжую часть. Легковой автомобиль от удара отбросило к обочине. На месте происшествия работает Госполиция. Полицейские выясняют обстоятельства аварии и регулируют движение транспорта.