Какой будет зима в Латвии? Европейские синоптики обновили прогноз на ближайшие месяцы

В представленных Андрисом Виксной расчетах Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) средняя температура за декабрь, январь и февраль в Латвии прогнозировалась примерно на 0,5-1 градус выше многолетних показателей. Однако другая представленная карта, охватывающая период с января по март, уже не показывала для Латвии выраженного отклонения температуры от нормы. Синоптик подчеркнул, что к таким долгосрочным расчетам пока следует относиться с осторожностью.