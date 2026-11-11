Какой будет зима в Латвии? Европейские синоптики обновили прогноз на ближайшие месяцы
Зима приближается, и синоптики уже пытаются определить, какой погоды ждать жителям Латвии в декабре и январе. Обновленный 10 ноября европейский прогноз указывает на вероятность относительно теплого начала зимы, однако специалисты предупреждают, что морозы и снегопады исключать рано.
Что показывает новый европейский прогноз
10 ноября европейская климатическая служба Copernicus опубликовала обновленный сезонный прогноз на предстоящую зиму 2026/2027 года. Согласно новым расчетам, на большей части Европы температура в зимние месяцы с большей вероятностью будет превышать климатическую норму.
Однако есть существенный нюанс. Если на юго-западе Европы вероятность теплой зимы достаточно высока, то для северо-восточной части континента прогноз менее определенный. Это касается и Балтийского региона, где возможны как относительно мягкие периоды, так и более серьезные похолодания.
Декабрь: устойчивые морозы пока не ожидаются
Более подробную оценку непосредственно для Латвии 5 ноября представил руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.
По его словам, после относительно прохладной первой половины ноября во второй половине месяца температурная тенденция должна измениться. Воздух станет теплее климатической нормы, и, согласно имеющимся расчетам, такая ситуация может сохраниться также в декабре.
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Это означает, что первый месяц календарной зимы в Латвии пока ожидается несколько теплее обычного. Однако речь идет о среднемесячных показателях, а не о постоянной плюсовой температуре.
Для сравнения, климатическая норма декабря в Латвии составляет -1,1 градуса. На побережье Балтийского моря средние температуры обычно выше, тогда как на востоке страны декабрь значительно холоднее.
Январь: теплый сценарий сохраняется, но есть неопределенность
По оценке латвийских синоптиков, относительно теплая погода может сохраняться не только в декабре, но и в январе, возможно, вплоть до конца месяца.
В представленных Андрисом Виксной расчетах Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) средняя температура за декабрь, январь и февраль в Латвии прогнозировалась примерно на 0,5-1 градус выше многолетних показателей. Однако другая представленная карта, охватывающая период с января по март, уже не показывала для Латвии выраженного отклонения температуры от нормы. Синоптик подчеркнул, что к таким долгосрочным расчетам пока следует относиться с осторожностью.
При этом январь в Латвии значительно холоднее декабря. Его средняя климатическая температура составляет -3 градуса, а в восточных районах страны опускается почти до -5 градусов.
Следовательно, даже если январь окажется теплее нормы, это вовсе не означает отсутствие морозов. В течение месяца возможны как продолжительные оттепели, так и отдельные периоды значительно более холодной погоды.
Будет ли много снега?
В новом прогнозе Copernicus есть еще одна интересная деталь: предстоящая зима на большей части Европы ожидается более влажной, чем обычно. Исключением могут стать крайние северные и южные районы континента.
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Однако повышенное количество осадков не обязательно означает снежную зиму. При положительных температурах они будут выпадать преимущественно в виде дождя, а при похолоданиях возможны снегопады и образование снежного покрова.
Прошлая зима показала, насколько быстро все может измениться
Показательный пример - зима 2025/2026 года в Латвии, когда погодные условия резко изменились буквально за несколько недель.
Декабрь 2025 года оказался пятым самым теплым за историю метеонаблюдений. Средняя температура достигла +2,1 градуса, превысив климатическую норму на 3,2 градуса.
Но уже в январе 2026 года ситуация кардинально изменилась. Средняя температура опустилась до -8,7 градуса, что на 5,7 градуса ниже нормы. Этот январь стал одним из самых холодных за последние десятилетия, а устойчивый снежный покров сохранялся на протяжении всего месяца.
Поэтому специалисты напоминают, что сезонные прогнозы позволяют определить наиболее вероятную общую тенденцию, но не предсказать конкретные морозы, оттепели или снегопады за несколько месяцев вперед.
Пока обновленные европейские расчеты и оценки латвийских синоптиков указывают преимущественно на относительно теплое начало зимы. Более точное представление о погоде в декабре и особенно январе появится по мере приближения этих месяцев.