С кем договорится Кулбергс? Уже на этой неделе в Латвии могут объявить новую коалицию
Уже в ближайшие дни в Латвии может проясниться состав будущей правящей коалиции, однако главная интрига сохраняется: кто в итоге получит приглашение в правительство, а кто останется за его пределами?
Уже на этой неделе могут стать известны политические силы, которые сформируют следующее правительство Латвии, а кандидатов на министерские должности могут назвать на следующей неделе. Об этом в интервью программе TV3 "900 sekundes" заявил премьер-министр и формирующий новое правительство Андрис Кулбергс.
Политик выразил надежду, что на этой неделе удастся договориться о партнерах по коалиции и модели сотрудничества. При этом он подчеркнул, что прежде чем объявлять состав будущей коалиции, стороны должны достичь соглашения, а документы должны быть готовы к подписанию.
На вопрос, войдут ли в правительство "Новое Единство" и "Прогрессивные", Кулберг не дал конкретного ответа, повторив, что партнеры по коалиции будут названы на этой неделе.
В то же время он опроверг информацию о том, что с партией "Латвия на первом месте" уже достигнуто соглашение о формировании правительства. По словам Кулберга, его взгляды совпали с позицией лидера партии Айнара Шлесерса в вопросах необходимости пересмотра государственных расходов и наведения порядка в государственных финансах. Однако это еще не означает договоренности о совместном правительстве.
Ранее Шлесерс в той же программе заявил о готовности поддержать правительство Кулберга при условии, что в него не войдут "Новое Единство" и "Прогрессивные". Кулбергс подчеркнул, что не несет ответственности за высказывания Шлесерса.
В ходе переговоров о формировании правительства наиболее близкие позиции пока продемонстрировали "Объединенный список" и Национальное объединение. В понедельник, во время второго раунда переговоров, именно встреча Кулбергса с представителями Национального объединения оказалась самой продолжительной. Политик похвалил партию за подготовку к переговорам, а председатель Национального объединения Илзе Индриксоне отметила, что обе политические силы разделяют общее долгосрочное видение.
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Во вторник Латвийское телевидение сообщило, что на тот момент "Объединенный список" продолжал активные переговоры только с Национальным объединением, тогда как "Новое Единство" и "Прогрессивные" не были приглашены на следующий раунд.
На переговорах с Национальным объединением также обсуждается, как закрепить в будущем соглашении гарантии, которые не позволили бы принимать решения по принципиальным для партии вопросам вопреки ее позиции за счет голосов оппозиции.