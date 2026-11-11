С кем договорится Кулбергс? Уже на этой неделе в Латвии могут объявить новую коалицию

В то же время он опроверг информацию о том, что с партией "Латвия на первом месте" уже достигнуто соглашение о формировании правительства. По словам Кулберга, его взгляды совпали с позицией лидера партии Айнара Шлесерса в вопросах необходимости пересмотра государственных расходов и наведения порядка в государственных финансах. Однако это еще не означает договоренности о совместном правительстве.