Бесплатный проезд могут пересмотреть, Rail Baltica - заморозить: о чем еще сообщил министр финансов Латвии

В целом Латвии необходимо постепенно сократить государственные расходы на сумму до 500 миллионов евро. По словам Кучинскиса, проводить все сокращения уже в 2027 году не требуется, однако необходимые реформы следует заложить в следующий бюджет. Даже после пересмотра финансовых прогнозов в бюджете на 2030 год может образоваться нехватка средств в размере 500-600 миллионов евро.