Бесплатный проезд могут пересмотреть, Rail Baltica - заморозить: о чем еще рассказал министр финансов Латвии
Латвии, возможно, придется заморозить строительство Rail Baltica, а некоторым пассажирам, которые сейчас пользуются общественным транспортом бесплатно, предложат доплачивать за поездки. Министр финансов Марис Кучинскис в интервью агентству LETA рассказал, какие изменения могут произойти в ближайшие годы, почему государству придется экономить и что будет с налогами, пенсиями и здравоохранением.
Rail Baltica могут заморозить: денег на строительство не хватает
Одним из наиболее серьезных заявлений министра стало признание, что Латвия может приостановить строительство Rail Baltica, если не удастся обеспечить необходимое финансирование.
По словам Кучинскиса, государство способно выделять на проект около 150 миллионов евро в год при условии получения европейского софинансирования. С учетом дополнительных расходов сумма может достигать 200 миллионов евро, но не более.
При нынешних расчетах завершение проекта может растянуться до 2041 года.
"Либо нужно увеличивать поддержку, либо нам придется сказать, что для Латвии с полутора миллионами жителей и низкой плотностью населения этот проект просто слишком дорогой. Мы не будем ради этого повышать налоги", - заявил министр.
Он привел пример с налогом на добавленную стоимость (НДС), задавшись вопросом, какое правительство решится предложить жителям платить на два процентных пункта больше ради строительства железной дороги.
На прямой вопрос, существует ли вероятность заморозки Rail Baltica, Кучинскис ответил:
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"Если мы не можем себе этого позволить, существует возможность заморозить проект. Не буду этого скрывать".
При этом министр признал, что Латвия допустила ошибки еще на начальном этапе реализации проекта, начав строительство с дорогостоящих объектов, включая станцию и аэропортовую инфраструктуру. По его мнению, экономические предпосылки Rail Baltica существенно изменились, а сделать проект рентабельным исключительно за счет пассажирских перевозок будет сложно.
Бесплатный проезд может стать частично платным
Еще одна тема, непосредственно затрагивающая жителей Латвии, - возможное введение доплаты для пассажиров, которые сейчас имеют право пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Кучинскис не исключает, что действующую систему льгот стоит пересмотреть.
"Скажу непопулярную вещь. Думаю, то, что люди получают совершенно бесплатно, не дисциплинирует и не всегда дает результат. Поэтому во многих случаях можно было бы оценить, не нужна ли доплата. Это было бы вполне нормально", - заявил он.
При этом министр уточнил, что пока не ознакомился с тремя вариантами, которые должно было подготовить Министерство сообщения. Окончательных решений по этому вопросу нет.
НДС в 2027 году повышать не планируют, но гарантий на будущее нет
Отвечая на вопрос о налогах, Кучинскис сообщил, что в следующем году правительство не планирует ни масштабной налоговой реформы, ни повышения налоговых ставок.
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В частности, повышение НДС в 2027 году не предусмотрено. Однако обещать, что налоги останутся неизменными на протяжении всех четырех лет, министр отказался.
"В следующем году - нет. Дальше все будет зависеть от того, как мы проживем следующий год, как проведем реформы и что будет происходить с экономикой. На четыре года я сейчас гарантий не дам".
В то же время власти намерены рассмотреть возможность снижения налога на доходы от капитала, который сейчас составляет 25,5%. По мнению министра, высокая ставка отпугивает потенциальных инвесторов и затрагивает обычных жителей, имеющих небольшие накопления.
Второй пенсионный уровень хотят сохранить
Кучинскис также высказался против возможной ликвидации второго пенсионного уровня, обсуждение которой периодически возобновляется в Латвии.
По его словам, "Объединенный список" выступает за сохранение этой системы и восстановление одного процентного пункта пенсионных взносов, ранее перенаправленного на снижение налоговой нагрузки на работающих.
"Мы против и будем против. Сейчас мы выступаем за то, чтобы восстановить недостающий процентный пункт во втором пенсионном уровне", - подчеркнул министр.
Он также раскритиковал возможность свободного изъятия пенсионных накоплений по примеру соседних стран, отметив, что потраченные сегодня деньги могут обернуться необходимостью социальной поддержки в старости.
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В Латвии могут объединить сразу несколько министерств
В рамках сокращения государственных расходов обсуждаются и изменения в структуре правительства.
Один из вариантов предусматривает объединение Министерства умного управления и регионального развития, Министерства климата и энергетики и Министерства экономики.
Кроме того, рассматривается возможность объединить Министерство благосостояния и Министерство здравоохранения. По словам Кучинскиса, подготовку такой реформы можно провести в 2027 году, чтобы уже с 2028 года ведомства работали вместе.
Министр признал, что экономический эффект от объединения министерств будет относительно небольшим, однако государству необходимо пересмотреть распределение функций между учреждениями.
Для этого он предлагает использовать в том числе искусственный интеллект, который поможет быстрее выявлять дублирующиеся обязанности и неэффективные структуры. По оценке Кучинскиса, такая проверка может позволить сэкономить десятки миллионов евро.
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Денег на медицину не станет меньше, но министр требует объяснений
Несмотря на необходимость экономии, сокращать финансирование здравоохранения Кучинскис не намерен. Однако он считает, что отрасли требуется серьезная проверка эффективности расходов.
"Я не сомневаюсь, что отрасли нужно больше средств, но куда делись прежние вложения? Почему после всех этих вложений очереди стали еще длиннее?" - задался вопросом министр.
По его словам, новому министру здравоохранения предстоит разобраться с финансированием больниц, реформой медицинских учреждений и расходами, которые регулярно превышают предусмотренные суммы. Одновременно Кучинскис подчеркнул, что финансирование онкологии сокращать не будут.
Государству предстоит найти сотни миллионов евро
В целом Латвии необходимо постепенно сократить государственные расходы на сумму до 500 миллионов евро. По словам Кучинскиса, проводить все сокращения уже в 2027 году не требуется, однако необходимые реформы следует заложить в следующий бюджет. Даже после пересмотра финансовых прогнозов в бюджете на 2030 год может образоваться нехватка средств в размере 500-600 миллионов евро.
Министр считает, что справиться с проблемой можно за счет сокращения неэффективных расходов и ускорения экономического роста. Сейчас экономика Латвии растет чуть более чем на 2% в год, тогда как для стабилизации ситуации, по его оценке, стране необходим рост примерно на 4%.