Смертельная авария в Прейльском крае: человек погиб под колесами грузовика
Фото: Otkrito
В Прейльском крае грузовой автомобиль насмерть сбил человека.
Аварии и происшествия

Смертельная авария в Прейльском крае: человек погиб под колесами грузовика

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во вторник утром, 10 ноября, в Прейльском крае произошла смертельная авария с участием грузовика МАЗ.

Информацию о дорожно-транспортном происшествии полиция получила около 8:17. По предварительным данным, грузовик МАЗ совершил наезд на человека, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Государственная полиция начала уголовный процесс, обстоятельства произошедшего выясняются.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано в общей сложности 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек. За нарушения правил дорожного движения вынесено 362 постановления об административных правонарушениях, в том числе 142 за превышение скорости и одно за агрессивное вождение. Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и пять уголовных процессов.

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