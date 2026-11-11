Смертельная авария в Прейльском крае: человек погиб под колесами грузовика
Во вторник утром, 10 ноября, в Прейльском крае произошла смертельная авария с участием грузовика МАЗ.
Информацию о дорожно-транспортном происшествии полиция получила около 8:17. По предварительным данным, грузовик МАЗ совершил наезд на человека, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Государственная полиция начала уголовный процесс, обстоятельства произошедшего выясняются.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано в общей сложности 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек. За нарушения правил дорожного движения вынесено 362 постановления об административных правонарушениях, в том числе 142 за превышение скорости и одно за агрессивное вождение. Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и пять уголовных процессов.