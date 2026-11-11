Пока в Латвии объявляли воздушную тревогу, Россию атаковали сотни дронов

Атака также привела к ограничениям авиасообщения. В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково примерно на семь часов прекратил прием и отправку самолетов, десятки рейсов были задержаны или отменены. Временные ограничения вводились и в других российских аэропортах, в том числе в Москве. Предупреждения об угрозе беспилотников объявляли в Псковской и Тверской областях, а также в Карелии.