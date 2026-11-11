Пока в Латвии объявляли воздушную тревогу, Россию атаковали сотни дронов
В ночь на 11 ноября Россия подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой возникли пожары на промышленных объектах, были повреждены жилые дома и нарушена работа аэропортов. Одновременно несколько беспилотников пересекли воздушное пространство Латвии или приблизились к ее границам, из-за чего в ряде краев объявляли воздушную тревогу.
В России заявили о сотнях беспилотников
Наиболее масштабная атака была зафиксирована в Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, за ночь российские средства противовоздушной обороны сбили около 150 беспилотников. Несколько аппаратов достигли крупного морского порта Усть-Луга на Балтийском море, где возник пожар и произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.
По данным местных властей, пострадали трое работников порта. Усть-Луга является одним из крупнейших российских экспортных портов, через который проходят нефть, нефтепродукты и другие грузы.
В Смоленской области власти сообщили об уничтожении еще 37 беспилотников. В городе Ярцево обломки одного из них попали в многоквартирный жилой дом, вызвав пожар. По официальным данным, погибли два человека, жильцов эвакуировали.
Еще один пожар произошел в жилом комплексе Дарград в ауле Новая Адыгея, неподалеку от Краснодара. Огонь охватил крышу многоквартирного дома, повреждения получили около пяти квартир. Местные жители утверждают, что перед пожаром слышали стрельбу, после чего на здание упали обломки.
Атака также привела к ограничениям авиасообщения. В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково примерно на семь часов прекратил прием и отправку самолетов, десятки рейсов были задержаны или отменены. Временные ограничения вводились и в других российских аэропортах, в том числе в Москве. Предупреждения об угрозе беспилотников объявляли в Псковской и Тверской областях, а также в Карелии.
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Что происходило в это время в Латвии
Параллельно с атакой на российские регионы в нескольких краях Латвии объявляли предупреждения об угрозе в воздушном пространстве. Первые сообщения поступили поздним вечером 10 ноября жителям Лудзенского края, позднее предупреждения распространились на другие районы Латгале, Земгале и Видземе.
По информации Национальных вооруженных сил, в течение ночи несколько беспилотников пересекли территорию Латвии или приблизились к ее границам. Часть объектов изменила направление и продолжила полет над Россией.
Один из беспилотников, приблизившийся со стороны Литвы, в сопровождении истребителей НАТО пересек Екабпилсский, Мадонский, Цесисский, Смилтенский и Гулбенский края. Около 03:20 аппарат покинул воздушное пространство Латвии.
Для реагирования на угрозу были задействованы подразделения противовоздушной обороны, беспилотники-перехватчики и истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. К 03:30 все предупреждения в Латвии были отменены.
Сообщения об угрозе беспилотников той же ночью поступали также из Литвы и Эстонии, а Финляндия временно ограничивала использование части воздушного пространства.
По заявлениям властей только двух российских регионов, Ленинградской и Смоленской областей, за ночь были сбиты 187 беспилотников.